Rusvai: nem jó a tesztelési gyakorlat Magyarországon

2021.09.29 14:25

A Johns Hopkins Egyetem hozta ma reggel nyilvánosságra a világszintű koronavírus adatokat, 233 millió fertőzött, és 4,7 millió áldozatot követelt a vírus. 192 országban most is jelen van a fertőzés.



Magyarországon rohamosan emelkedik a fertőzöttek száma, szeptember elején még csak 600 körül volt, mostanra azonban már megduplázódott ez az adat.



Rusvai Miklós az ATV Start című műsorában arról beszélt, az adatok láttán úgy gondolja, hogy azt kapták, amit vártak, de ha a grafikonon látható csúszóátlagot nézzük, akkor elmondható, hogy ez fel fog gyorsulni, októberben a napi ezer fölötti számot is elérhetjük. A hűvösebb időjárás miatt a légzőszervi megbetegedések is előtérbe kerülnek, ezért is gyorsulhat fel a koronavírus terjedése, viszont a legfontosabb, hogy többet kellene tesztelni.



A virológus szerint nem jó a tesztelési gyakorlat Magyarországon, az orvosok valamilyen okból ódzkodnak a teszteléstől, így jó lenne visszahozni a "kiszállós" rendszert, ami lehetővé tette, hogy házhoz menjenek a tesztelők.



"Az oltás működik, Magyarország működik!" mottóval nem ért teljesen egyet a virológus, szerinte a statisztika egyelőre nem ezt mutatja, viszont sokat segítene, ha tudnák, hogy a halottak és lélegeztetőgépen lévők közül hányan voltak beoltva.



Egyre több eset kerül elő, ahol a harmadik oltás után sincs antitest a beteg szervezetében, azonban a szakértő szerint ez nagyon ritka.



Ezektől függetlenül, a maszk pont a bizonytalanság miatt jó járványmérséklő eszköz az orvosok és szakértők szerint. Egyelőre még nem kell kötelezővé tenni, legkésőbb akkor, amikor napi 500 fölé emelkednek a számok. Elmondása szerint ez október első felében következhet be, de az adatok meg fogják győzni az embereket - tette hozzá.



Bár a befogadó-közönségtől is függ, hogy hajlandóak-e a maszkhasználatra, a tömegközlekedések is érdemes lenne már most kötelezni az embereket a maszkhordásra.



Nem lehet azt sem biztosan állítani, hogy ez a járványhullám kevésbé lenne veszélyes, főleg a statisztikai adatok hiánya miatt, viszont nemzetközi viszonylatban rosszabbnak tűnik a negyedik hullám a többinél - emelte ki Rusvai.



Romániában magasabb a friss fertőzöttek és a halottak száma, viszont ott kisebb az átoltottság, de ez országonként változik, Olaszországban kisebb az átoltottság, viszont jobbak a járványügyi adatok, mert fenntartották a maszkhasználatot.