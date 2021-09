Választás 2022

Megoldódtak az előválasztás informatikai problémái, lerövidült a regisztráció

A múlt hétvége folyamán, az előválasztás első napján teljesen összeomlott az informatikai rendszer, amely miatt hétfőre kellett tolni a voksolás kezdetét és meg kell hosszabbítani az előválasztás határidejét.



A rendszert végül sikerült is hétfőre összeszedni, azonban az online regisztrációval is felmerültek problémák, nagyon kevés ember volt nagyszámú szavazni vágyóra, így nagyon hosszú volt a voksolás ideje.



A Momentum azonban vasárnap bejelentette, hogy már néhány perc alatt regisztrálni az online előválasztásra – írja a 168 Óra. A párt beszámolója szerint az elmúlt pár napban sikerült megtízszerezniük a kapacitásaikat.



A párt hozzátette, hogy újra vannak elérhető, szabadon foglalható időpontok az előválasztás online rendszerében. Így tehát ha minden továbbra is ütemtervszerűen megy, meglehetősen könnyedén lehet az előválasztásra regisztrálni.



A szervezők arra kérik azokat, akik eddig nem tudtak, de online módon szeretnének szavazni, hogy regisztráljanak újra, amely mindennap reggel 9 és este 9 között van lehetőségük.