Állati

Szélesszájú orrszarvú érkezett a Nyíregyházi Állatparkba - videó

Nőstény szélesszájú orrszarvú (Ceratotherium simum) érkezett a Nyíregyházi Állatparkba.



Az 1,2 tonna súlyú, hároméves, Naomi névre keresztelt rinocérosz a hollandiai Arnhem állatkertjében született és az Európai Fajmegőrzési Tenyészprogram keretében helyezték a nyírségi megyeszékhelyre - közölte Révészné Petró Zsuzsa, az állatkert oktatási osztályvezetője szerdán az MTI-vel.



Elmondta, hogy a most érkezett fiatal tehénnel már négy afrikai szélesszájú és három indiai orrszarvú él itt, az első állat 2006-ban érkezett Nyíregyházára. A faj sajátos szaporodásbiológiája miatt a sikeres párzás érdekében a bikáknak több tehenet is "fel kell kínálni": az immár három, itt élő nőstény szélesszájú rinocérosz kérője a Curt névre keresztelt, 24 éves hím lesz. A leendő vőlegény egyelőre a szomszédos kifutóból figyeli háremét, de a szakemberek reménye szerint hamarosan megtartható lesz egy sikeres orrszarvú-randevú - tette hozzá Révészné Petró Zsuzsa.



A szélesszájú orrszarvú a ma élő fajok között a legnagyobb, testtömege a két-három tonnát is elérheti. Orrszarva miatt olyan mértékben vadászták, hogy néhány évtizede majdnem kipusztult, a hatékony védelmi intézkedések hatására azonban újra elkezdett szaporodni.



A talajon legelészve táplálkozik, a lágyszárú növényeket állkapcsának kanálszerűen ellaposodó elülső részével tépi le. Az összes orrszarvúfajhoz hasonlóan a bikák általában magányosan, míg a tehenek és borjaik kis családi kötelékekben élnek a természetben.