Parázs vita

"Ön engem pedofilnak tart?" - kérdezte Szijjártó Pétertől a CNN meleg riportere

Szijjártó Péter Facebook-oldalán is megjelent az az interjú, amit a CNN készített a külügyminiszterrel, a többi közt a homofób elemeket tartalmazó pedofiltörvénnyel kapcsolatban - írja a Hvg.



A csatorna egyik legismertebb arca, Richard Quest idézett is a törvény szövegéből, majd azt kérdezte:



"Miniszter úr, ön ugyanolyan jól tudja, mint én, hogy én meleg vagyok, így rám is vonatkozik ez a törvény. Ön engem pedofilnak tart?"



A beszélgetés feliratozva jelent a tárcavezető oldalán, így az angolul nem beszélők is meg tudják nézni és érteni az elhangzottakat.



Quest szavaira reagálva Szijjártó egyébként azzal indított, hogy tiszteli a riportert, amiért legalább elolvasta a törvényt, majd úgy fogalmazott: tiszteli Quest életmódját.

A külügyminiszter ezután kitért rá, hogy a törvény két résszel rendelkezik, melyek egyike a pedofíliával kapcsolatos cselekmények büntetését taglalja, a másik pedig biztosítja, hogy "megvédjük a gyermekeinket", és "18 éves korig a szülők kizárólagos joga a gyerekek szexuális orientációra vonatkozó nevelése."



Quest ekkor megjegyezte, hogy sajnálatos, ha ezek ugyanabban a törvényben találhatók.



Az interjúban az ellenzéki előválasztás is szóba került. A riporter arról érdeklődött, tart-e a kormánypárt attól, hogy az ellenzék közös miniszterelnök-jelölttel áll elő, aki miatt esetleg elveszíthetik a jövő évi választást. Szijjártó Péter erre nemmel válaszolt, majd közölte: az embereknek szerinte arról kell majd dönteniük jövőre, "vissza akarnak térni a 2010-et megelőző időszakhoz, amikor az ország eladósodott, magasak voltak az adók, és a munkanélküliség az egekben volt."



Az interjú végén Quest vacsorázni hívta a tárcavezetőt: azt mondta, ha a férjével Magyarországra látogatnak, szívesen találkoznának Szijjártóval és a feleségével.