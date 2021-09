Afgán konfliktus

Szijjártó: szigorú feltételekhez kell kötni bármifajta együttműködést a tálibokkal

A külgazdasági és külügyminiszter az afgán nők helyzetének jövőjéről szóló, online rendezett, miniszteri szintű konferencián vett részt az ENSZ 76. Közgyűlésének keretében. 2021.09.22 07:14 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nemzetközi közösségnek szigorú feltételekhez kell kötnie bármifajta együttműködést az Afganisztánt uralmuk alá hajtó, iszlamista tálibokkal, például a nők és lányok jogainak biztosítása terén - szögezte le Szijjártó Péter kedden New Yorkban.



A tárca közleménye szerint a külgazdasági és külügyminiszter az afgán nők helyzetének jövőjéről szóló, online rendezett, miniszteri szintű konferencián vett részt az ENSZ 76. Közgyűlésének keretében.



Felszólalásában arról számolt be, hogy a külföldi erők kivonása kapcsán a magyar kormány figyelmeztetett: meg kell akadályozni, hogy a dél-ázsiai ország ismét a terrorszervezetek menedékhelyévé, illetve masszív illegális migrációs áradatok kiindulópontjává váljon. Utóbbi komoly biztonsági kihívást jelentene mind az Európai Unió, mind pedig a térség számára, ráadásul felgyorsíthatná a koronavírus terjedését is - mondta.



Szijjártó Péter hangsúlyozta, a jelenlegi helyzetet látva nem úgy tűnik, hogy ezen két pont bármelyikét is sikerülne teljesíteni. Hozzátette, hogy szerinte komolyan figyelembe kellene venni a környező országok álláspontját, miszerint az afganisztáni problémákat Afganisztánban kell megoldani.



Végezetül pedig kiemelte, hogy a nemzetközi közösségnek el kell kerülnie a felelőtlen nyilatkozatokat, amelyek a régió destabilizálódásához vezethetnek. Emellett pedig világos feltételeket kell támasztani a tálibok elé, például a nők és lányok jogai terén, s ezek betartásától kellene függővé tenni bármifajta nemzetközi elismerést, együttműködést vagy pénzügyi támogatást.



"Ha erre nem készek, akkor semmilyen kompromisszumot nem köthetünk velük" - fogalmazott.