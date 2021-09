Koronavírus-járvány

NNK: lassan, de továbbra is növekszik a szennyvíz koronavírus-koncentrációja

Lassan, de továbbra is növekszik a szennyvíz koronavírus-koncentrációja - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) a legfrissebb adatokat ismertetve hétfőn a honlapján.



Mint írták, a 37. héten a szennyvízminták koronavírus-koncentrációja országos átlagot tekintve továbbra is lassú emelkedést mutat.



A vizsgált települések zömét stagnáló tendencia jellemzi, azonban Pécsett és Székesfehérváron növekedés, míg Szolnok esetében csökkenés tapasztalható - tették hozzá.



Az NNK tájékoztatása szerint 13 városban továbbra is alacsony, kilenc mintavételi helyen pedig mérsékelt a koncentráció.