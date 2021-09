Belpolitika

Válaszolt Márki-Zay Péternek és Pálinkás Józsefnek a debreceni étterem

Váratlan incidens szakította félbe Pálinkás József és Márki-Zay Péter fórumát, a politikusokat ugyanis a rendezvény közben távozásra szólították fel a debreceni Belga Étterem és Sörözőből - számolt be korábban a ma.hu.



Pálinkás a Facebookon úgy fogalmazott az esetről: "rajtunk kívül álló barátságtalan okok miatt végül utcafórumot kellett tartanunk."



Az étterem most egy friss posztban válaszolt: a Belga Étterem és Söröző nyitva áll mindenki számára, amennyiben fogyasztani kíván - írják, majd hozzáteszik, "2021. szeptember 19-én, vasárnap este előre be nem jelentett politikai fórumot kívántak tartani a Belga Étterem és Sörözőben. Erről az étterem vezetését előre nem értesítették és engedélyt sem kértek az étteremtől. Tekintettel arra, hogy a Belga Étterem és Söröző eddig sem adott helyet politikai eseménynek, így ehhez konzekvensen tartotta magát a vezetés."



A bejegyzés alatt uyganakkor többen is megjegyzik, hogy korábban a söröző falai között volt már politikusok részvételével zajló rendezvény, ám azok semmilyen problémát nem jelentettek (bár akkor nem az ellenzéki oldal közszereplői találkoztak a helyszínen).