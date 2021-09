Koronavírus-járvány

Falfestménnyel mondanak köszönetet az egészségügyi dolgozóknak Csepelen

Fotó: Szentkirályi Alexandra Facebook

A koronavírus-járvány elleni védekezés frontvonalában helytálló egészségügyi dolgozóknak mondanak köszönetet azzal a Nők Magyarországért Klub és a XXI. kerületi önkormányzat kezdeményezésére készült ötszáz négyzetméteres falfestménnyel, amelyet hétfőn avattak fel egy csepeli panelház falán.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő, a Nők Magyarországért Klub alapító tagja ez alkalomból hangsúlyozta: a járványhelyzet nem múlt ugyan el maradéktalanul, ám a sikeres védekezésnek és a hatékony vakcináknak köszönhetően ma elmondhatjuk azt, hogy Magyarország Európa egyik legszabadabb és járványügyi szempontból is a legbiztonságosabb országa.



A felszabadult nyár után rendben újra tudott indulni az oktatás az iskolákban, a szülők a munkahelyeken dolgozhatnak, és azokat a rendezvényeket is meg lehet tartani, amelyek megrendezésére másfél évig nem volt lehetőség - sorolta.



Újra működik tehát az ország, amiért köszönet illeti a védekezés frontvonalában helytálló egészségügyi dolgozókat, akik a nap huszonnégy órájában az emberi életekért küzdöttek - emelte ki. Ugyancsak köszönet illeti a katonákat, a digitális oktatást megvalósító pedagógusokat, a kereskedelmi dolgozókat, valamint a családokat és a kisebb-nagyobb közösségeket, amelyek egymást segítették ebben a nehéz időszakban - mondta.



"Hiszünk abban, hogy egy erős ország az erős közösségeken is alapszik, mi magyarok pedig meg tudtuk mutatni az elmúlt időszakban, hogy ha baj van, akkor számíthatunk egymásra - fogalmazott Szentkirályi Alexandra.



Borbély Lénárd (Fidesz-KDNP), Csepel polgármestere szintén köszönetet mondott a védekezésben résztvevőknek.



"A jövőben is tegyünk meg mindent azért, hogy Európában példát mutassunk összefogásból, a vírus elleni védekezésből" - mondta a polgármester.



A falfestmény, a Színes Város Csoport alkotása a Kossuth Lajos utca 88. szám alatti társasház tűzfalán látható. Egy kisiskolást ábrázol aki piros, szív alakú, "Köszönjük" feliratú léggömböt tart a kezében, a háttérben pedig egy egészségügyi dolgozó alakja látható. A falfestmény avatásán voltak általános iskolások is, akik hasonló léggömböket tartottak a kezükben.