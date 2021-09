Energia

Országszerte 36 helyszínen látogathatók az erőművek az idei Erőművek Éjszakáján

Országszerte 36 helyszínen nyílnak meg a látogatók előtt az erőművek és a fűtőművek az idei Erőművek Éjszakáján, október 8-án, a rendezvényre már lehet regisztrálni - közölte a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) az MTI-vel.



A közleményben idézik Horváth Péter Jánost, a MEKH elnökét, aki elmondta: az Erőművek Éjszakája nemcsak a technológiáról, hanem a fenntartható környezetről és a tudatos felhasználóról is szól.



"Ezen a napon betekinthetünk az energetika érdekes világába, és megtudhatjuk, hogy kik, milyen eszközökkel, milyen forrásokból és hogyan állítják elő a mindennapjainkhoz szükséges energiát. Ha megismerjük ezeket a folyamatokat, akkor remélhetőleg az energiafelhasználásuk is sokkal tudatosabbá és takarékosabbá válik, amivel a környezetünk védelméért is sokat tehetünk" - fogalmazott.



A változatos helyszíneken a látogatók betekintést nyerhetnek a hagyományos energiatermelés folyamataiba, választhatnak akár atom, biomassza, hulladék, lignit, szolár vagy éppen víz alapú technológiát alkalmazó erőművet is, illetve megnézhetik a városi távfűtőművek működését, amelyek idén is szép számmal csatlakoztak a programhoz - írták.



A rendezvény tavaly a pandémia miatt elmaradt, ám az előző évben, 2019-ben csaknem 4000 látogatót vonzott, és a szervezők idén is telt házra készülnek.



A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Az egyes helyszínekre szeptember 20-tól lehet regisztrálni a www.eromuvekejszakaja.hu oldalon.