Egészségügy-beruházás

Mintegy kétmilliárdos sugárterápiás eszközfejlesztés az Országos Onkológiai Intézetben

Az új sugárterápiás eszközök hétfői ünnepélyes átadása előtti sajtótájékoztatón Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elmondta, az intézet az elmúlt években az EBP keretében mintegy négymilliárd forint értékben ezer új orvostechnológiai eszközt kapott. Most két lineáris gyorsítót, egy brachyterápiás utántöltőt és egy radiológiai ultrahangkészüléket szereztek be.



Elhangzott, hogy a két új lineáris gyorsító a jelenleg rendelkezésre álló legmodernebb technológiát képviseli és lehetővé teszi a legújabb külső besugárzási technikák alkalmazását a daganatos betegek kezelésénél.



Kásler Miklós kiemelte, az onkológiai intézet "tradíciói rendkívüliek" és az mindig a csúcstechnológiát használta. Továbbá a magyar onkológiai kutatások mindig a világ élvonalába tartoztak - tette hozzá.



A miniszter közölte: az úttörő lépések nélkül a magyar onkológia nem "lenne itt", és ugyanazok a tendenciák lennének mint, amelyek évtizedeken keresztül voltak: emelkedő halálozás emelkedő daganatos megbetegedések mellett.



Jelenleg adatok szerint a daganatos megbetegedések száma emelkedik, az ebből következő halálozás "rendkívül szolidan" csökken.



Tóvizi Attila, az Egészséges Budapest Programért felelős miniszteri biztos elmondta, hogy az EBP-t 2017-ben indította el a kormány azzal a céllal, hogy a központi régió egészségügyi intézményeit fejlesszék. A fejlesztések három területre összpontosulnak: orvostechnológia eszközbeszerzésre, informatikai felújításra és infrastrukturális fejlesztésekre.



Az elmúlt években 81,7 milliárd forintos fejlesztést hajtottak végre kizárólag a Budapesten és Pest megyében - közölte.



Tóvízi Attila kiemelte: a fejlesztések folytatódnak.



Polgár Csaba, az Országos Onkológiai Intézet főigazgatója elmondta, az intézet sugárterápiás gépparkjának cseréje két ütemben valósult meg, és a mostani beszerzéssel fejeződött be. A fejlesztéseknek köszönhetően az intézetben a sugárterápiás készülékek mindegyike a legmodernebb technológiát képviseli - mutatott rá.



Takácsi-Nagy Zoltán, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató-helyettese arról beszélt, hogy a két lineáris gyorsítókban a besugárzáson kívül integrálva van egy háromdimenziós képalkotó rendszer, amelynek segítségével nemcsak a kezelés előtt, hanem a kezelés alatt is információt kapnak a daganat helyzetéről. Így lehetővé válik az, hogy szükség esetén korrigálni tudjanak a kezelés során, és ennek köszönhetően az ép szöveteket kímélik, a daganat pedig mindig megkapja a szükséges dózist. Mindez a betegek életminőségének a javulását eredményezi - mutatott rá.

Takácsi-Nagy Zoltán kiemelte, hogy az egyik lineáris gyorsítóval lehetőség van arra, hogy "mozgó" daganatokat is pontosan besugározzanak. Ez különösen fontos lehet a mellkasi daganatok esetében.



A beszerzett gépek sokkal gyorsabban tudják az adott sugárzást beadni a daganatba, így adott idő alatt több beteget lehet kezelni - közölte.



Kiemelte: az új berendezésekkel a kezelés, a terápia hatékonyságát is növelni tudják.



Takácsi-Nagy Zoltán a brachyterápiás utántöltőről elmondta, hogy a csúcstechnológiájú készülékkel sugárzó izotópokat juttatnak be a daganatba. A CT és MR kompatibilis applikátorok még jobban megkönnyítik a daganat lokalizációját segítő besugárzástervezést. Ezzel a nőgyógyászati daganatok esetében lehet jobb eredményeket elérni - jegyezte meg.



Takácsi-Nagy Zoltán közölte azt is, hogy a fejlesztés során szoftveres fejlesztés és hardverbővítés is megvalósult, amely lehetővé tette, hogy még több munkaállomás tudjon bekapcsolódni a besugárzás tervezési folyamatokba.