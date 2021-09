Színes

Schwarzenegger a Széchenyi téren kávézgatott

A Grasham-palota teraszán ült a világhírű osztrák származású amerikai színész. Épp a körmenetet fotózta. 2021.09.13 07:18 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Index olvasója szemfüles volt, és elkapta egy fotóra Arnold Schwarzeneggert a Széchenyi téren.



Az alkalmi fotós épp egy céges rendezvényre ment, amikor átkelve a téren észrevette, hogy a Gresham-palota teraszán egy társaságban ül az amerikai színész, pontosabban a Four Seasons kávéházából éppen fotózza a körmenetet.



Mielőtt a testőre észrevette, sikerült is lőnie róla két fotót is.



Kalifornia egykori kormányzója maszkot és napszemüveget is viselt a lap szerint, de azért sikerült értékelhető fotót készíteni róla.



Az osztrák származású testépítőből lett színész három férfi társaságában kávézgatott, teljes nyugalomban, senki által nem zavartatva.