Eucharisztikus Kongresszus

Olcsó Casio órájában jött Budapestre Ferenc pápa

A már évek óta hordott, nyolc dollárt, azaz nagyjából 2400 forintot érő karórájában jött Budapestre vasárnap Ferenc pápa - szúrta ki a Telex.



A lap emlékeztet: a Redditen már évekkel ezelőtt megjelent, hogy a pápa egy egyszerű Casio MQ24-7B2 típusú órát hord, amit később az óragyártó cég is megerősített.



Az MQ24 a Casio egyik legolcsóbb modellje, minimálisan vízálló, a dátumot nem is mutatja.



Ferenc pápát hatalmas taps fogadta a Hősök terén, aki ezt megelőzően találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel és egyházi vezetőkkel is. A találkozó a Vatikán szerint jó hangulatú volt.