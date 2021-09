Közlekedés

Már látható a Lánchíd végleges színe

Forrás: BKK

Újabb szakaszához érkezett a Lánchíd rekonstrukciója: elkészült a medernyílásban az első felújított láncszakasz és megkezdődött a budai aluljáró bontása is - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) csütörtökön az MTI-vel.

A felújított elemeket rozsdásodás elleni védelemmel látták el és le is festették, így már megmutatkozik a Lánchíd "új kékesszürke színe", amit úgy választottak ki, hogy az a lehető legjobban hasonlítson a régire - tartalmazza a közlemény.

A projekt során a tucatnyi lemezből álló láncszemek és a függesztőrudak esetében több mint 23 ezer négyzetméternyi festhető felület korrózióvédelmét végzik el - írták.

Hozzátették: elsőként 14 lánckötegen és az azokhoz tartozó függesztőrudakon végezték el az aprólékos felújítást. Lefedett, függesztett állványról dolgozva először szemcseszórással megtisztították az elemeket, majd több lépésben vitték fel az alapozó, a közbenső, végül pedig a híd végleges színét adó fedő festékréteget.

A korrózióvédelmi munkákkal szakaszonként, fentről lefelé haladnak a híd láncszerkezetein. A felújítás során a láncok csuklójánál egy különleges, rugalmas bevonatrendszert használnak, amely követni tudja a láncszemek esetleges mozgását.

Arról is beszámoltak, hogy megkezdődött a budai aluljáró vasbeton szerkezetének bontása, amely helyett egy tágasabb, jobban belátható, így jóval biztonságosabb aluljáró áll majd a közlekedők rendelkezésére.

A korábbi kör keresztmetszetű, három méter széles kerékpáros-alagút helyett négy méter szélességű aluljáró készül függőleges falakkal, így lehetővé válik, hogy a kétirányú biciklisáv mellett egy 1,75 méter széles járda is épüljön a gyalogosoknak - ismertették.

Utaltak arra, hogy augusztusban befejeződött a medernyílásban az elöregedett vasbeton pályalemez bontása és a helyére került az új pályalemez első darabja.

A feltáruló szerkezeteket folyamatosan vizsgálják és a károsodott elemekre készülő terveknek megfelelően javítják, hogy fogadni tudják a szakaszosan helyükre kerülő új acél pályatáblákat.

A Lánchíd öntöttvas korlátjainak bontásával is ütemezetten haladnak a medernyílás északi és déli részén; az elemek a felújításuk után kerülnek majd vissza a hídra.

Mindez azt jelenti, hogy a terveknek megfelelően, zökkenőmentes halad a felújítás - közölte a BKK.