Pénzjutalmat és vackinalottót ígér a Józsefvárosi Önkormányzat

10 ezer forinttal támogatja a Józsefvárosi Önkormányzat azokat a rászorulókat, akik beoltatják magukat a koronavírus ellen, 2022 elején pedig vakcinalottót is rendeznek.

A közlemény szerint - melyet a Portfólió szúrt ki - 10 000 forint egészségvédelmi támogatásban részesülnek mindazok a józsefvárosi rászoruló lakosok, akik 2021. december 31-ig beadatták a koronavírus elleni védőoltás mindkét dózisát (a Janssen oltás esetében egyet), függetlenül attól, hogy ez a rendelet elfogadása után vagy előtt történt.



Támogatásban részesülhetnek azok, akiknek a családjában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 250 százalékát - azaz 71250 forintot.



A támogatás feltétele, hogy a kérvényező családjában minden nagykorú személy be legyen oltva -kivéve, ha orvosi igazolása van arról, hogy nem oltható. Az oltásról szóló igazolást/igazolásokat pedig be is kell mutatnia a kérelmezőnek a támogatás igénylésekor.



A támogatási kérelem benyújtásának határideje 2022. Január 15. A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, vagyis a támogatást 2021. szeptember 10-től lehet igényelni.



A kérelemben részesülők körében, azok között, akik a rendelet hatályba lépését követően vették fel a védettség eléréséhez szükséges oltásokat, összesen 5 fő számára az Önkormányzat bruttó 150.000 forintot sorsol ki 2022 elején.



A Pikó András polgármester által benyújtott előterjesztés bevezetője szerint: települési szinten az átoltottság szoros összefüggésben van a szegénységgel, "ezért indokolt és célszerű olyan oltási kampányt indítani, amely a szegénységben élő lakosságot célozza".



A józsefvárosi képviselő-testület felkérte továbbá polgármestert, hogy tegyen javaslatot a kormány felé a kötelező előzetes oltási regisztráció és időpontfoglalás eltörlésére, és egy mindenki számára elérhető tömeges oltási program kidolgozására.