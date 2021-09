Önkormányzat

Megtiltotta 13 BKV-busz és 5 trolibusz közlekedését a fővárosi kormányhivatal

A fővárosi kormányhivatal azonnali hatállyal megtiltotta a BKV 13 autóbuszának és 5 trolibuszának közúti közlekedését műszaki hibák miatt - közölte Budapest Főváros Kormányhivatala csütörtökön az MTI-vel. A BKV Zrt. ugyanakkor azt hangsúlyozta közleményében: csak biztonságos járműveket helyeznek forgalomba.



A fővárosi kormányhivatal tájékoztatása szerint szeptember 6-án és 7-én négy BKV-telephelyen tartottak ellenőrzést.



A 46 vizsgált jármű 40 százaléka volt alkalmatlan, nem egy esetben kifejezetten veszélyes a közúti közlekedésre.



Többek között nem megfelelően működő fékberendezés, a futómű és a kormányberendezés hibája miatt hozta meg döntését a kormányhivatal. Ezek mellett környezetszennyező működésre - olajszivárgás - is fény derült és előfordult, hogy egy járműnél több súlyos műszaki problémát is felfedeztek az ellenőrök - tudatták.



Hozzátették: a vizsgálatot követően a hatóság a közlekedők biztonságáért elrendelte a járművek javítását és műszaki felülvizsgálatát. Az előírások szakszerű végrehajtását újra ellenőrzik majd a fővárosi kormányhivatal munkatársai.



A BKV erre reagálva arról tájékoztatta az MTI-t, hogy minden üzemkezdet előtt elvégzik a járművek ellenőrzését, karbantartását. Forgalomba csak olyan jármű kerül, amely megfelel a hatósági szabályoknak és nem veszélyezteti a közlekedés biztonságát.



"A napokban Budapest Főváros Kormányhivatalának Fővárosi Közlekedésfelügyeleti Főosztálya ellenőrzést hajtott végre a BKV négy telephelyén, ahol éppen a megszokott, üzemkezdet előtti éjszakai karbantartás, valamint a járművek ellenőrzése zajlott. A vizsgálat összesen 13 busz, illetve trolibusz állapotát kifogásolta. Ezeknek az ismételt forgalomba helyezéséhez szükséges feladatokat a telephelyen végezték, hogy a járművek a szabályoknak megfelelő állapotban, a lehető leghamarabb újra forgalomba kerülhessenek" - írta közleményében a BKV.



A közlekedési társaság közlése szerint a hiányosság miatt forgalomba nem engedett járművek többsége 16 és 33 év közötti. "A BKV járműparkjának cseréje - a társaság lehetőségeihez mérten - folyamatos, ennek ellenére a budapesti közlekedési igények miatt olyan kiöregedett buszok forgalomban tartása is szükséges, amelyek a napi karbantartás során válnak a szabályoknak megfelelő állapotú, biztonságos járművekké. Ez azonban sosem jelentheti azt, hogy balesetveszélyes, az utasokra vagy a közlekedés biztonságára veszélyes járművek álljanak forgalomba" - hangsúlyozták.



"A BKV felelőssége teljes tudatában és anyagi lehetőségeihez igazítva látja el közszolgáltatási feladatait a biztonságos közlekedés maximális szem előtt tartásával. A BKV forrásainak függvényében folyamatosan cseréli az elöregedett járműveket" - áll a BKV közleményében.