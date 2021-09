Könyvajánló

Hogyan és mit kell tenni az iskolai bántalmazás ellen?

Meghalt egy 16 éves fiú. Nem ő az első és sajnos nem is az utolsó, aki iskolai és online bántalmazás áldozata lett.

Az iskolai bántalmazás megelőzhető. Tegyünk ellene közösen! - olvasható szinte mindehol, mióta kiderült, hogy újfent öngyilkosságot követett el egy fiatal, mert társai bántalmazták.



A család összeroppant, miután holtan találták meg a hétfőn eltűnt vajai kamaszfiút. Az édesanyja szerint bántották az iskolában, ebből nem látta a kiutat. A család azt mondja, múlt pénteken beszélt a 16 éves gyerek az osztályfőnökkel. Otthon megbeszélték, hogy ha ez sem segít, az anya bemegy az igazgatóhoz. A fiú hétfőn azt mondta, iskolába megy, de nyoma veszett, a rendőrök is keresték, végül a keresésére indult családtagok találták meg, akkor már több órája nem élt.



A média kereste az iskolaigazgatót és az intézmény fenntartóját is, de válasz nélkül maradtak. Nem csoda, hiszen sem a pedagógusok, sem a szülők jelentős része nem tud mit kezdeni a problémával. Nekik szól az a könyv, ami most jelent meg Bántanak! Segítesz? címmel.



A kötet célja, hogy segítséget nyújtson a szülőknek és a pedagógusoknak abban, hogy az online térben zajló folyamatokkal és főként az online bántalmazással kapcsolatban kézzelfogható – hasznos, érthető és hatékony – tudást kapjanak.



Urbán Anikó és Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó könyvét minden iskolába el kellene juttatni, más eszköze egyelőre nincs a pedagógusoknak, de muszáj lépni és azonnal, hogy elkerüljük az ilyen tragédiákat!