Kormány-konzultáció

Dömötör: több mint 1,4 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet

Több mint 1,4 millióan töltötték ki a nemzeti konzultációs kérdőívet - közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kedden, a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után tartott budapesti sajtótájékoztatón.



Dömötör Csaba elmondta: a legutóbbi tájékoztatást a feladási határidőt követően adták. Nagyon sokan az utolsó napokban adták fel a konzultációs ívet, így azóta további ívek is beérkeztek. Ez azt jelenti, hogy a résztvevők száma tovább emelkedett, 1 millió 423 ezren töltötték ki a kérdőívet. Nyolcvanhárom százalékuk a postai visszaküldést, tizenhét százalékuk az internetes kitöltést választotta.



A minimálbér 200 ezer forintra emelésével a kitöltők 94 százaléka, a gyermeket nevelő szülők szja-visszatérítésével a válaszadók 95 százaléka ért egyet, a családtámogatások és a munkát terhelő adók alkotmányos védelmében 98 százalékos az egyetértés, a hitelmoratórium meghosszabbítását pedig a résztvevők 91 százaléka, mintegy 1,3 millió ember támogatja - ismertette az eredményeket az államtitkár.



Kiemelte: ha a minimálbéremelés megvalósulna, a "nemzeti kormányzás" alatt mintegy háromszorosára nőne a minimálbér összege.



A családtámogatásokról és a munkát terhelő adókról szóló kérdés támogatottságáról azt mondta: a korábbi baloldali kormányok alatt "soványabb volt a családtámogatási rendszer", és magasabbak voltak például a munkát terhelő adók, egyes politikai vélemények szerint pedig jelenleg is több adónem emelésére van szükség.



A konzultáció eredményei azt mutatják, hogy a járvány utáni időszakban is folytatni kell az adócsökkentések, a folyamatos, fokozatos béremelések politikáját, miközben tovább kell erősíteni a családtámogatási programot, és a hitelmoretóriummal segítséget kell adni a nehezebb helyzetben lévőknek - hangsúlyozta.

Dömötör Csaba hozzátette: a következő napokban témakörönként mutatják be a konzultáció eredményeit, majd a kormány honlapján közzéteszik a részletes eredményeket, a kabinet ezután hozza meg a konzultáció eredményeiből fakadó döntéseket.



A nemzeti konzultációt érintő kérdésekkel kapcsolatban arról beszélt: a konzultáció eredményei azt mutatják, hogy egyetértés van, de "a parlamenti patkó túloldalán ülők nem így gondolják". Karácsony Gergely főpolgármester szerint nem helyes például, hogy a családtámogatások adótámogatásokkal érkeznek, egyes baloldali pártok pedig magasabb adókulcsot vezetnének be - közölte.



Kiemelte: a kormány mintegy 30 százalékról körülbelül a felére csökkentette a munkát terhelő adók arányát, amely hozzájárult ahhoz, hogy a harmadára csökkent a munkanélküliség.



Továbbá az ország úgy jött ki a gazdasági problémákból, hogy nem voltak megszorítások - tette hozzá.



Az államtitkár a norvég alap folyósításával kapcsolatos kérdésre azt válaszolta: az az összeg jár Magyarországnak.



Vitákra lehet számítani, és nem ez lesz az egyetlen vita a következő hónapokban, mert a választások közeledtével ezek, "a részben ideológiai jellegű viták" megsokasodnak - mondta Dömötör Csaba.