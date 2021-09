Koronavírus-járvány

Botrány Tamásiban: jobb jegyet ígért a beoltott diákoknak a tanár

Panaszt emeltek a szülők a Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola biológiatanára ellen, mert szét akarta ültetni a koronavírus ellen beoltott és a védőoltásban nem részesült tanulókat, akikre megjegyzéseket is tett. 2021.09.07 07:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Blikk arról ír, hogy az iskola biológiatanára közölte diákjaival, hogy az óráin külön kell ülniük a beoltott és beoltatlan tanulóknak, sőt utóbbiaknak "a hátsó padokban van a helyük, nehogy leköhögjék a többieket".



Egy neve elhallgatását kérő szülő azt is elmondta. hogy a tanár folyamatosan megjegyzésekkel illette a nem beoltott nebulókat, majd később azt is közölte az osztállyal: az oltási igazolvánnyal rendelkezőknek egy jeggyel jobbat ad.



A szülők egy része emiatt bepanaszolta az oktatót, a Blikk pedig megkereste az általános iskola igazgatóját a történtekkel kapcsolatban, aki a helyzet rendeződéséről számolt be.



Az intézmény vezetője hozzátette: a biológiatanár belátta, hogy az általa mondottak félreértésre adhatnak okot vagy sokak nemtetszését is kiválthatja, ezért ígérete szerint tisztázza a tanulókkal a kialakult helyzetet.



György István, a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára korábban azt közölte, hogy 185 ezer diák élt az oltás lehetőségével a nyáron