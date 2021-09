Illegális bevándorlás

Alapjogokért Központ: továbbra is a határok védelmét támogatják a magyarok

A magyar társadalom elsöprő többsége, 81 százaléka támogatja, hogy Magyarország továbbra is határkerítéssel védekezzen az illegális bevándorlókkal szemben - derült ki az Alapjogokért Központ legfrissebb közvélemény-kutatásából, amelynek eredményét hétfőn közölték az MTI-vel.



Az ezer fő telefonos megkérdezésével készült, országosan reprezentatív felmérésből kiderült, hogy a 2015-ben az ország déli részén felépített határzárat tízből nyolc választókorú magyar ma is támogatja.



Mindez az központ szerint azt jelenti, hogy a választókorúak közül körülbelül 6,5 millióan helyezkedtek a határkerítést támogató, az illegális bevándorlást pedig elutasító kormányzati álláspontra.



"Az illegális migráció elleni védekezés nem pusztán az afganisztáni fejlemények miatt aktuális, hanem mert a legfrissebb adatok szerint a déli határszakaszon 2021 első nyolc hónapjában 300 százalékkal több illegális bevándorlót tartóztattak fel a hatóságok, mint 2020 azonos időszakában" - írták, hozzátéve, hogy a határzárral történő védekezés társadalmi támogatottsága továbbra is vitán felül áll.



A felmérés készítői szerint ezt igazolja, hogy csak tízből egy magyar foglalt el "billegő" álláspontot a kérdés kapcsán, és csupán a válaszadók 6 százaléka nyilatkozott úgy, hogy elutasítja a déli határra telepített kerítést.



A közvélemény-kutatás arra is rávilágított, hogy a magyarok szerint az elhibázott afganisztáni NATO-kivonulás miatt fokozódik majd az Európára nehezedő migrációs nyomás: a megkérdezettek 67 százaléka gondolta úgy, hogy a közép-ázsiai ország biztonsági helyzetének változása miatt növekedni fog a bevándorlás Európa határainál, míg 14,5 százalékuk szerint nem áll majd be jelentős változás az afganisztáni események ellenére sem. A válaszadók mindössze 5 százaléka mondta azt, hogy szerinte csökkenni fog a kontinens irányába történő migráció - közölte a felmérésre hivatkozva az Alapjogokért Központ.