Koronavírus-járvány

Merkely: lassú, elhúzódó lehet a negyedik hullám, és az oltatlanokat érinti elsősorban

Lassabb, elhúzódó lehet a koronavírus-járvány negyedik hulláma, és elsősorban az oltatlanokat érinti majd - mondta a Semmelweis Egyetem rektora hétfőn a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.



Merkely Béla úgy fogalmazott, elképzelhető, hogy szükség lesz további korlátozásokra a negyedik hullám miatt, de ezek elsősorban az oltatlanokra vonatkozhatnak majd.



"Az oltatlanok természetesen jóval nagyobb veszélynek vannak kitéve (...), huszonötször valószínűbb, hogy bekerül egy oltatlan egy kórházba, huszonötször nagyobb a valószínűsége, hogy meghal koronavírus-fertőzésben" - hívta fel a figyelmet a rektor.



Jelezte azt is: az oltatlanok nem reménykedhetnek abban, hogy az úgynevezett nyájimmunitás majd megvédi őket, hiszen a koronavírus folyamatosan mutálódik; a delta variáns esetében egy ember átlagosan nyolcat fertőzhet meg, míg az első, Vuhanból elindult vírus esetében ez a szám 2,5 volt.



A harmadik oltás kapcsán Merkely Béla elmondta, azt elsősorban a 60 év felettieknek vagy legyengült immunrendszerű embereknek ajánlja. Azt javasolta, hogy a második vakcina után négy hónappal kérjék a harmadik oltást az érintettek.



Merkely Béla hangsúlyozta, egyelőre nincs olyan gyógyszeres kezelés, ami hatékonyabb lenne, mint a vakcina. Ráadásul az oltóanyagokból már több milliárd adagot beadtak, komolyabb mellékhatásról nem érkezett hír, ezért azt lehet mondani, hogy ezek biztonságosak.



A rektor az M1 aktuális csatorna hétfői adásában beszélt arról is, hogy a világ 300 legjobb egyeteme közé került a Semmelweis Egyetem. Merkely Béla felidézte: minden mutatóban javított a Semmelweis Egyetem a Times Higher Education (THE) legfrissebb rangsorában, így 149 helyet lépett előre.



Hozzátette: ez egy nagyon komoly eredmény, de a céljuk, hogy - a mostani 277. helyről - bejussanak a 100 legjobb egyetem közé, amihez számos nagy amerikai, angol, német egyetemet kell megelőzniük.