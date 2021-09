EU

Varga Judit: jobb minőségű, okosabb Európára van szükség

Az elmúlt évek válságaira nem "több Európa" a válasz, hanem jobb minőségű, "okosabb" Európára van szükség - mondta az igazságügyi miniszter szombaton a Somogy megyei Kötcsén, a Polgári Piknik elnevezésű rendezvény előtt újságíróknak.



Varga Judit a találkozónak helyet adó Dobozy Kúriánál hozzátette: vitát fog kezdeményezni az EU jövőjéről, ebben arról lesz szó, hogy az elmúlt évek válságaiból tanulva milyen választ kell ezekre adnia Európának.



Ott kell erősíteni az integrációt, ahol annak hozzáadott értéke van - jelentette ki.



Az eseményre érkező Benkő Tibor honvédelmi miniszter Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki nyilatkozatára reagálva - amely szerint "kihoztuk Afganisztánból azokat, akik nekünk segítettek, rajtuk kívül egyetlenegy afgánt sem vagyunk hajlandóak befogadni" - kifejtette: egyértelmű, hogy Magyarországra nem jöhetnek be emberek igazolatlanul úgy, hogy nem tudjuk, milyen szándékkal érkeznek.



"Magyarországra most is bejöhet bárki, csak megfelelő úti okmányokkal kell rendelkeznie" - jegyezte meg.



Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter újságírói kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a kormány nagyobb felelősséget vállal a meddőségi kezelésekben, amelyeknek az ára jelentősen csökkent.



"Abban bízom, hogy többen jutnak hozzá a meddőségi kezelésekhez; nem tudok olyan adatról, amely azt támasztaná alá, hogy nő a számuk azoknak, akik külföldön veszik igénybe a kezeléseket" - tette hozzá.



Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere kijelentette: "a magyar járványkezelés mintaszerű, ebben közmegegyezés van Európában, a WHO-nál, és a szomszédos országokban".