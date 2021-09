Botrány

Jelentkezett a ma.hu-nál az Ördög ügyvédje

Nyugi, én vagyok az! tárggyal és képpel együtt érkezett egy email a ma.hu szerkesztőségének emailcímére nem sokkal azután, hogy megírtuk, hogy üzent az Ördög ügyvédje, miután meggyanúsították Czeglédy Csabát.



"Egyszerre nevetséges és felháborító, amit az orbáni diktatúra hatóságai, Polt Péter ügyészsége és a TEK dilettáns, ostoba pribékjei művelnek. Hiszen már hosszú ideje pontosan tudják, hogy én vagyok az "ördög ügyvédje", de ennek ellenére ártatlan emberekből próbálnak bűnbakot csinálni. Először Keserű Sándorra, most pedig Czeglédy Csabára próbálják ráverni ezt a balhét.... helyettem. Miért? Nos azért, mert Izrael engem nem ad ki, többszöri kérésük ellenére sem. Ezért máson próbálják elverni a port ebben az ügyben... is. Ez újabb szánalmas pótcselekvés és persze durva jogsértés is Orbánék részéről! Ha kijönnek ide Izraelbe a magyar ügyészség képviselői, hajlandó vagyok találkozni velük és részletes vallomást tenni az ügyben! Üdvözlet Izraelből: dr. Dániel Péter ügyvéd és nemzetközi jogász, alias az ördög ügyvédje" - szólt az email.