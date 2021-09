Bűncselekmény

Ellenzéki aktivistákat bántalmaztak Szentendrén

Egy férfi megrángatta az egyik aktivista hölgyet, egy másikat pedig leköpött, közben az aláírásgyűjtők pultját próbálta rugdosni.

Ellenzéki aktivistákat bántalmaztak Szentendrén.



"Tegnap kora este a szentendrei HÉV-végállomáson gyűjtöttünk ajánlásokat Karácsony Gergely, Fekete-Győr András és számomra, mikor egy ittas "úriember" odajött a pultjainkhoz kötekedni" - így kezdi beszámolóját Buzinkay György, a Momentum képviselőjelöltje Pest megye 3. számú körzetében. A bejegyzés szerint a férfi azt ismételgette, hogy "ő Fidesz-tag és le fogja rúgni a pultjukat."



Megrángatta az egyik párbeszédes aktivista hölgyet, egy másik aktivistát pedig leköpte, közben pedig folyamatosan rúgó mozdulatokat tett a pultok felé. Még az arra járó kisgyermekes szülőkre is veszélyt jelentett.



Buzinkay szerint ők azt hitték, hogy a verbális kötekedésnél nem fajul tovább az eset, de mikor fizikailag is bántalmazni kezdte őket a férfi, rendőrt hívtak, akik pár perc alatt a helyszínre értek.



"Sajnos ma már a verbális erőszak nap mint nap árad felénk, nem kormánypártiak felé élőszóban és Facebookon is. Ez a "természetes következménye" a Fidesz gyűlöletpolitikájának. Csak sajnos előbb-utóbb a szavak elfogynak és akkor jön a fizikai erőszak" - állítja a politikus posztjában.