Honvédelem-rendezvény

Kecskeméti repülőnap - HM: hatalmas volt az érdeklődés az első napon

A nyolc év után megrendezett repülőnapot és haditechnikai bemutatót már reggel 7 órakor, a kapunyitás idején nagy érdeklődés övezte. 2021.08.28 19:08 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Ujvári Sándor/MTI

Mintegy 60 ezer ember látogatott el a kecskeméti nemzetközi repülőnapra és haditechnikai bemutatóra az esemény első, szombati napján, amelyen a Magyar Honvédség haditechnikai eszközei mellett több mint 15 nemzet légi bemutatóját nézhették meg az érdeklődők - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) szombat este az MTI-vel.



A nyolc év után megrendezett repülőnapot és haditechnikai bemutatót már reggel 7 órakor, a kapunyitás idején nagy érdeklődés övezte.



A legnagyobb sikert a honvédség légi és szárazföldi eszközöket felvonultató látványos dinamikus bemutatói, valamint a Saudi Hawks és a Török Csillagok repülőegyüttesek légi show-ja aratta - emelték ki.



A rendezvény változatlan programmal vasárnap is várja a családokat, érdeklődőket. A kapukat vasárnap is 7 órakor nyitják meg, de a parkolók már reggel 6 órától a vendégek rendelkezésére állnak - tették hozzá.



Az autóval érkezők számára több mint 27 ezer parkoló áll rendelkezésre, s ezeket - mint kiemelték - "érdemes már a reggeli órákban elfoglalni".



A HM felhívta a figyelmet arra, hogy a várható nagy érdeklődés miatt vasárnap is megnövekedett forgalomra és hosszabb menetidőre kell számítani a Kecskemétre vezető utakon, valamint a repülőnap parkolóinál.



Akik nem szeretnének lemaradni a színes és izgalmas délelőtti bemutatókról, azoknak azt javasolják, hogy reggel 7 órára, a kapunyitásra érkezzenek meg, hogy időben beérjenek a bázis területére. A várható torlódás akár több mint egy órával növelheti a bejutás idejét - közölte a HM.