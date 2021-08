Fairplay

Magyar-angol - Csányi Sándor: a futball mindenkié

Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elnöke a csütörtöki magyar-angol világbajnoki selejtezőmérkőzéshez kapcsolódva arra hívta fel a figyelmet, hogy a futball mindenkié.



Az MLSZ első embere a szövetség honlapján szombaton megjelent közleményében kiemelte: politikát figyelő állampolgárként időnként "szórakoztatónak, de alapvetően azért nagyon elkeserítőnek" tartja a negatív kampányra építő politikai kommunikációt, a szervezet vezetőjeként viszont mindent megtesz azért, hogy "a futball kimaradjon ezekből a politikai küzdelmekből".



"A futball ugyanis mindenkié! Legyen kormánypárti, ellenzéki, bizonytalan vagy bármilyen szavazó, gondoljon bármit is a világról, mindenkit szívesen látunk a mérkőzéseken. Azt is, aki évtizedek óta drukkol a magyar válogatottnak, és azt is, aki csak mostanában szerette meg ezt a fantasztikus játékot, vagy éppen csak most készül megszeretni" - fejtette ki.



Csányi Sándor ezt követően határozottan azt kérte a politikusoktól, hogy "a magyar futballt ne használják fel politikai harcaikban", ne próbálják megosztani a közönségüket, a magyar szurkolókat.



"A magyar futballnak minden támogatásra és minden támogatóra szüksége van, pártállástól függetlenül. Talán csak azokra nincs, akik ezt nem értik meg. A válogatott mérkőzéseken minden politikust szívesen látunk a nézőtéren, bármelyik párt tagjai is legyenek" - mondta. A végén pedig azt is hozzátette, hogy a magyar csapat következő hazai mérkőzésére személyesen hívja meg Karácsony Gergelyt és Fekete-Győr Andrást is.



Az Európa-bajnoki ezüstérmes angol nemzeti együttes világsztárokkal a keretében érkezik Budapestre, ahol a telt házas Puskás Arénában 20.45 órától játszik majd a házigazda magyar együttessel.