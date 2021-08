Gyász

Meghalt Magyarország egyik leggazdagabb embere, a milliárdos gyémántkereskedő, dunakiliti kastélytulajdonos, dr. Csebi Pogány Alajos - írta a Blikk.



A dúsgazdag férfit szinte mindenki szerette, idős korára azonban szinte teljesen egyedül maradt, nem tudni, kire szállhatnak most a milliárdok.



Élete során sok tragédia érte: első felesége és lánya egy autóbaleset áldozata lett a hetvenes évek közepén. Pár év múlva újra megházasodott, az Aranycsapat játékosának, Lóránt Gyulának a lányát vette el, két gyermekük született, de később tőle is elvált. Hazaköltözvén hetven felett újra megnősült. Csebi Pogány Alajost tíz éve újabb tragédia érte, Attila fia Franciaországban, mindössze 27 évesen öngyilkos lett.



2003-ban a 100 leggazdagabb magyar között az 58. helyen szerepelt a neve, amin felháborodott, majd hozzátette, hogy az első helyen kellene szerepelnie. Frei Tamás és Friderikusz Sándor is forgatott az életéről, később könyv is megjelent kalandos életútjáról.