Koronavírus-járvány

Elhunyt egy beteg, 189 új fertőzöttet találtak Magyarországon

Elhunyt egy beteg, akinek volt pozitív Covid-tesztje, valamint újabb 189 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu pénteken, kiemelve: eddig 5 725 336 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 505 341-en már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: a járvány kezdete óta 811 706-ra nőtt az azonosított fertőzöttek száma, az elhunytaké pedig 30 057-re. A gyógyultak száma 775 286.



Kórházban 82 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 8-an vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 6363.



Hatósági házi karanténban 1137-en vannak, a mintavételek száma 6 542 042.



Közölték: a koronavírus delta variánsa már Magyarországon is terjed. A negyedik hullám jelei már több országban érzékelhetők, és mivel a beoltatlanok vannak a legnagyobb veszélyben, azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az tegye meg.



Az időseknek, a krónikus és a legyengült immunrendszerű betegeknek különösen ajánlott a harmadik oltás is - írták.



Kiemelték: Európában elsőként Magyarország teszi lehetővé a koronavírus elleni harmadik védőoltást, amelyre az interneten lehet időpontot foglalni vagy a háziorvosnál is kérhető. Hozzátették, 266 ezren már fel is vették a harmadik oltást.



Magyarország az elsők között ért a 12 év felettiek oltásához, a szülők június óta tudják regisztrálni gyermeküket erre. A jövő hét folyamán az iskolákban is lesz oltási akció, azon 12 év feletti diákok kaphatják meg az oltást, akiknek szülei visszajeleztek. A szülői igények összegzése zajlik - tették hozzá. Az oltás Pfizer-vakcinával fog történni az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.



Az internetes regisztráció és időpontfoglalás továbbra is nyitott, ez a legegyszerűbb módja a gyerekek beoltásának.



Emlékeztettek, Orbán Viktor miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy győzzön meg még egy embert az oltásra, és akkor olyan védettségi szint alakul ki az országban, hogy a járvány negyedik hullámának ereje össze sem lesz hasonlítható a korábbi hullámokéval. A kormány szeptembertől újabb nagy, oltás melletti kampányt indít.



Magyarország biztosítja az oltás lehetőségét a közös határok mentén élőknek is, tovább növelve ezzel a járvány elleni védettséget - jelezték.



Emlékeztettek arra, hogy lezárult a nemzeti konzultáció, amely a járvány utáni élet fontos kérdéseiről szólt. 1,191 millióan küldték vissza a kérdőíveket. Az eredményeket a kormány a szokásos módon ismerteti majd.



Az EU-n belüli utazásokhoz elérhető az uniós oltási igazolás - írták. Azoknak, akik unión belüli utazást terveznek, érdemes letölteniük vagy az eeszt lakossági portálra belépve kinyomtatniuk az uniós Covid-igazolást.

Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (145 376) és Pest megyében (112 603) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 871), Győr-Moson-Sopron (44 608) és Hajdú-Bihar megye (42 713). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 815 fertőzöttel.

Forrás: koronavirus.gov.hu