Közlekedés

Karácsony: legyen ingyenes a közösségi közlekedés a fővárosban a 14 éven aluliaknak!

Ingyenes közösségi közlekedést javasolt a 14 éven aluliaknak Budapesten a főpolgármester a Fővárosi Önkormányzat Klímavédelmi, Közlekedési és Városfejlesztési Bizottságának rendkívüli ülésén csütörtökön.



Karácsony Gergely a közösségi oldalán élőben közvetített előadásában bejelentette, hogy mivel a döntés fővárosi hatáskör, a Fővárosi Közgyűlés szeptember elsejei ülésére előterjeszti a kezdeményezést.



Azt mondta: bízik abban, hogy kedvező döntés születik, és a 14 éven aluliak szeptember 2-ától már ingyenesen használhatják a közösségi közlekedést Budapesten.



A főpolgármester megjegyezte: 2019-es választási programjában szerepelt ez a lépés, és elsősorban nem pénzügyi szempontok határozták meg a döntését.



Karácsony Gergely rámutatott: 2019-2021 között a fővárosban a gépjárműforgalom megnövekedett, és ezzel párhuzamosan a közösségi közlekedést választók száma csökkent.



Emellett tíz év alatt Budapesten 21 százalékkal, az agglomerációban 40 százalékkal nőtt a gépjárművek száma - tette hozzá.



Kiemelte: a pandémia hatására világszerte visszaesett a közösségi közlekedést használók száma, Budapesten a felnőtt bérletértékesítés a felére csökkent.



Karácsony Gergely fontosnak nevezte, hogy elemzések szerint a koronavírus-járvány terjedése szempontjából a közösségi közlekedés nem veszélyes hely.



Szinte kimutathatatlan azoknak a fertőződéseknek a száma, amelyek a közösségi közlekedéshez kapcsolódnak - fogalmazott.



A főpolgármester szerint egy fenntartható, élhető városban alapvetően a közösségi közlekedést kell népszerűsíteni. Mivel a járvány nagy mértékben csökkentette az utasszámot, el kell gondolkodni azon, hogyan lehet "visszacsalogatni" az embereket a közösségi közlekedésbe.



Azt mondta: a közösségi közlekedés ingyenessé tétele a 14 éven aluliaknak abban is segíti a családokat, hogy tudják használni a közösségi közlekedést.



A főpolgármester előadásában beszámolt a fővárosi közlekedés javítása érdekében szintén a szeptember 1-jei közgyűlés elé terjesztendő további ügyekről is. Elmondta: a nagyberuházásokat úgy gondolták át, hogy azok kisebb közlekedésterheléssel járjanak, alternatív útvonalakat nyitnak a forgalomnak - a Dohány és Wesselényi utcák a Rákóczi utat, a Honvéd és a Nádor utcák pedig a Bajcsy-Zsilinszky utat tehermentesíthetik -, valamint módosítják a nagykörút lámpaprogramját is.