Koronavírus-járvány

Novák: jelenléti oktatásra készül a kormány az új tanévben

Jelenléti oktatásra készül a kormány a szeptember elsején induló tanévben, mert a koronavírus-járvány jelenlegi helyzete ezt lehetővé teszi - közölte a családokért felelős tárca nélküli miniszter kedden a közösségi élet újraindításáért felelős operatív törzs ülése után.



Novák Katalin a budapesti sajtótájékoztatón azt mondta, hogy jövő hétfőn és kedden, valamint csütörtökön és pénteken kampányszerű oltást szerveznek a köznevelési intézményben tanuló 12 év felettieknek.



A szülőknek az erre irányuló igényüket szerdáig kell jelezniük, hogy látható legyen, mennyi oltóanyagra van szükség - tette hozzá.



Ismertette: az oltást Pfizer-vakcinával végzik köznevelési intézményekben, és a kampányba az iskolaorvosok, iskolai védőnők bevonását is indokoltnak látják.



A miniszter tudatta: módosították a közétkeztetés szabályait, így a speciális igényű gyerekeknek garantálják a megfelelő ételt, feltüntetik például az adott étel szénhidráttartalmát, és lehetőséget biztosítanak az otthonról hozott étel hűtésére és melegítésére.



Novák Katalin beszámolt arról is, hogy a kormány bővíti a családi bölcsődék férőhelyeit: azok maximális csoportlétszáma állami forrásból 7-ről 8 gyermekre emelkedik.



A bölcsőde fenntartóinak az erre vonatkozó finanszírozási igényüket jelezniük kell - ismertette.



Beszélt arról is, hogy a tanévkezdéssel járó anyagi terhek csökkentéséért a szeptemberi családtámogatásokat - családi pótlék, gyermekgondozást segítő ellátás (gyes), gyermeknevelési támogatás (gyet) - előrehozottan küldik meg az érintetteknek.



A postai kézbesítés kedden elkezdődött, a bankszámlákra pedig szerdán érkeznek majd meg a támogatások - fűzte hozzá.



Novák Katalin kitért arra is, hogy eddig 5,7 millió ember kapta meg az első oltást Magyarországon, 5,5 millióan a második dózist is beadatták, és egyre többen vannak, akik a harmadik oltás lehetőségével is élnek.



Sok országban viszont már megjelent a negyedik hullám - hívta fel a figyelmet a miniszter, aki ezért arra kéri az embereket, ha még nem tették meg, éljenek az oltást lehetőségével.



Kérdésre válaszolva elmondta: a harmadik oltást eddig 187 ezren kérték.



Az oltás népszerűsítéséért szeptemberben induló kampányról szólva közölte: hiteles információt szeretnének nyújtani az embereknek a védőoltásokról. A miniszter reméli, hogy a kampány mellett a politikusok pártszimpátiától függetlenül arra biztatják majd az embereket, hogy adassák be maguknak az oltást.



A járvány elleni védekezésben a kormány jelenleg nem gondolkozik korlátozásokban, ezért egyelőre nem merült fel annak a lehetősége, hogy korlátozások esetén különbséget tegyenek a beoltottak és a nem beoltottak között - mondta.

A szegényebb országok átoltottságának növelésével kapcsolatban kiemelte: a kormány elsősorban a magyar emberekért érez felelősséget, de ha van rá lehetőség, segít más országoknak is védőoltáshoz jutni.



Arra a kérdésre, hogy az iskolák kapnak-e iránymutatást a járvány elleni védekezéshez, úgy válaszolt: lesz iránymutatás, de szabadságot szeretnének adni az intézményeknek az ügyben, hogy bevezethessenek szigorúbb szabályokat, ha indokoltnak látják.



Az előző tanévhez hasonlóan, ha indokolttá válik, előfordulhat, hogy osztályokat karanténba tesznek - tette hozzá.



A nyugdíjprémiummal összefüggésben azt mondta: a prémium kiszámolásánál a novemberi nyugdíj összegének 25 százalékát, de legfeljebb 20 ezer forintot szoroznak meg a GDP-növekedés 3,5 százalék feletti mértékével.