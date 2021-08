Afgán konfliktus

KKM: várhatóan éjfél körül Budapestre érkezik a mentőakcióban résztvevő első repülőgép

Vasárnap az esti órákban, várhatóan éjfél körül Budapestre érkezik Afganisztánból a mentőakcióban résztvevő első magyar repülőgép - jelentette be a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára vasárnap, budapesti sajtótájékoztatóján.



Magyar Levente azt mondta, a repülőgéppel érkező embereket a magyar honvédek a halálból mentették ki. Nagy részük afgán, jelentős részük pedig magyar és amerikai állampolgár - közölte.



Az államtitkár közölte, amerikaiak tucatjait menekítik ki Afganisztánból "azzal a jelentős légi kapacitással, amelyet a Magyar Honvédség ebben a mentőakcióban rendelkezésre bocsátott". További részleteket akkor közölnek, amikor a kimenekítettek mindegyike biztonságban lesz, a mentőakció folytatódik - tette hozzá.



Magyar Levente kiemelte azt is, a kimenekítésre fordítható idő "rendkívül korlátozott". Elő fog állni egy helyzet, amikor vagy az amerikaiak mondják, hogy vége, vagy a tálibok kezdik el a "fegyvernyugvás körülményeit megváltoztatni".



Nem mindegy, hogy addig hány embert tudunk biztonságba helyezni. Magyar állampolgárokról és a magyar honvédek bajtársaivá vált afgánokról van szó - mondta, majd megjegyezte: "ennyit egyébként arról a vádról, hogy Magyarország és a magyar kormány humanitárius szempontokra érzéketlen".



Magyar Levente kiemelte, Magyarország egy mentőakciót folytat, a Magyar Honvédség évtizedek óta ilyen éles humanitárius bevetésen nem volt, "konkrétan emberéleteket mentenek".

Az államtitkár elmondta, péntek délutánra hívta össze a NATO főtitkára a tanács miniszteri ülését, amelyen ő helyettesítette Szijjártó Péter külügyminisztert. A NATO ezekben a napokban éli át hetven éves fennállásának legsúlyosabb válságát - jelentette ki Magyar Levente, aki úgy fogalmazott: az ülés összehívása "tökéletesen felesleges is volt, hiszen mint halottnak a csók, utólag semmit nem tudunk javítani az afganisztáni helyzeten, azon a fiaskón, amit a Nyugat éppen ezekben a napokban elszenved".



Ezt se meg nem történtté, sem mérsékelni nem lehet most már. Egyedül a következmények elhárításáról tudunk beszélni - mondta Magyar Levente, hangsúlyozva: az első és legfontosabb feladat az emberi életek mentése.



Közölte, elfogadhatatlan az a helyzet a kabuli reptéren, hogy számos, kimenekítésre jogosult afgán állampolgár a tálibokon átverekedve magát elér a reptérre, de ott az amerikaiak feltartóztatják őket arra hivatkozva, hogy meg van telve a repülőtér.



Ezt nem tudjuk elfogadni - szögezte le az államtitkár.



Magyar Levente közölte, a videókonferencián résztvevő amerikai külügyminiszternek elmondta: mindent eszközt vessenek be annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon. Szombaton észlelték azt, hogy elkezdték a magyar repülőgépekre igyekvő magyarokat és a velük szövetséges afgánokat "szivárgásszerűen" átengedni - tette hozzá.



Az államtitkár jelezte, dolgoznak azon az amerikaiakkal, hogy az emberek felgyorsult beengedése a kabuli reptérre fennmaradjon.



Elmondta, a NATO-ülésen felvetették azt is, hogy minden egyes Afganisztánnal határos országgal haladéktalanul fel kell venni a kapcsolatot, Európa biztonsága érdekében együtt kell működni velük, "akármit is gondolunk róluk".



A tálibok "elkezdték kivillantani a foguk fehérjét", Afganisztánból tömegek fognak Európa felé megindulni. Ezt csak úgy tudjuk kezelni, ha a helyszínen nyújtunk segítséget, először is azzal, hogy nem engedjük az embereket koordinálatlanul rázúdulni Európára - fogalmazott az államtitkár.