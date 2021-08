Koronavírus-járvány

Orbán szerint száguld a gazdaság, lehetőség lesz nyugdíjprémiumot fizetni

A miniszterelnök jelenleg 50-56 ezer forintos egyszeri kifizetést lát valószínűnek, de ez az összeg akár ennél jóval magasabb is lehet. 2021.08.22 09:38 MTI

Száguld a gazdaság, ezért lesz lehetőség nyugdíjprémiumot fizetni, amelynek összege a gazdasági növekedés mértékétől függ - mondta el a miniszterelnök a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában.



Orbán Viktor jelenleg 50-56 ezer forintos egyszeri kifizetést lát valószínűnek, de ez az összeg akár ennél jóval magasabb is lehet.



Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltás óta soha nem dolgoztak annyian Magyarországon, mint most. Ezért az emberek büszkék lehetnek magukra, ugyanakkor a kedvező növekedési adatban a kormánynak is szerepe van - jegyezte meg.