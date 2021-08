Környezetkárosítás

Permetlét öntöttek a patakba, haldokló folyami rákok százai lepték el a Balaton-felvidéket

Másfél héttel ezelőtt a helyiek arra lettek figyelmesek, hogy a kertjeiken átcsobogó patakot elpusztult vagy haldokló folyami rákok százai lepték el. 2021.08.21 09:37 ma.hu

Több száz folyami rák pusztult el a Balaton-felvidék egyik falvában, Vászolyon amiatt, hogy valaki permetezőszert eresztett a Séd patakba – írja a Telex. A lapot egy olvasó tájékoztatta a történtekről.



Másfél héttel ezelőtt a helyiek arra lettek figyelmesek, hogy a kertjeiken átcsobogó patakot elpusztult vagy haldokló folyami rákok százai lepték el. A lakók egyike azt mondta, hogy eddig egy alkalommal, öt évvel ezelőtt láttak ehhez hasonló pusztulást. Felidézte:



Akkor az derült ki, hogy néhány kerttulajdonos – feltehetően nem rossz szándékból, hanem lustaságból – a patakban öblíti ki a permetszeres tartályt, pont azzal a lendülettel, ahogy máskor a patakból locsolja a kertjét.



A patak a rákok mellett békák, bolharákok és számtalan vízi növény élőhelye, ráadásul esős időjárás, illetve magas vízhozam esetén a Balatonba is belefolyhat, bár idén ez nem történt meg.



Rózsahegyi Tibor vászolyi polgármester azt mondta: ők is úgy látják, hogy emberi gondatlanság miatt valamilyen vegyi anyag kerülhetett a patakba. A környezetszennyezést jelentették a Veszprém Megyei Kormányhivatalnál, a lakosokhoz pedig szórólapot juttattak el, és arra kérték őket, hogy „mindenféle vegyi anyaggal történő munkafolyamatot a törvényben meghatározott módon végezzenek”.



A Veszprém Megyei Kormányhivatal az ügyben természetvédelmi ellenőrzési eljárást indított. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szakértői helyszíni szemlét tartottak, a vízből és az elpusztult rákokból mintát vettek, valamint bűnügyi helyszínelőkkel is vizsgálódtak a helyszínen. Sikerült beazonosítaniuk a szennyezés potenciális helyét, ahol rengeteg ráktetemet találtak:



Egy 400 méteres szakaszon rögzítettünk elpusztult rákokat, azonban a növényzet miatt pontos számolásra nem volt lehetőség. Egy tiszta, jól látható patakszakaszon végeztünk pontos számlálást, itt 25 méteren 19 elpusztult egyedet számláltunk. Ez alapján úgy becsüljük, hogy a szennyezési forrástól számítva körülbelül 300 egyed pusztulhatott el.



A nemzeti park a rendőrség és a Természetvédelmi Hatóság felé megtette a szükséges bejelentéseket. Hozzátették: a folyami rák természetvédelmi értéke példányonként 50 ezer forint, vagyis a természetkárosítás mértéke eléri a 15 millió forintot. Arról viszont a vizsgálat lezárultáig nem tudnak nyilatkozni, hogy indul-e természetkárosítás miatt eljárás az ügyben.



A lakók ezzel kapcsolatban nem túl optimisták, mivel állításuk szerint az öt évvel ezelőtti szennyezés után sem vontak felelősségre senkit, hiába indult vizsgálat.