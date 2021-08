Ünnep

Augusztus 20. - Országszerte az államalapításra emlékeznek

A fővárosban folytatódik a több napon át tartó Szent István-napi fesztivál: a zászlófelvonás és a honvédtisztek avatása után tartják a légi parádét, délután lesz a Szent Jobb-körmenet, este pedig "Európa legnagyobb tűzijátéka" zárja a napot. Emellett a Várkert Bazárnál és a budai Várban a Magyar Ízek Utcája és a Mesterségek Ünnepe, továbbá számos színes program várja az érdeklődőket. A főváros több pontján koncertek is lesznek.



A Parlament előtti Kossuth Lajos téren 8 órakor katonai tiszteletadás mellett felvonják a nemzeti lobogót. Ezt követi a honvédtisztjelöltek avatása, amelyen beszédet mond Áder János köztársasági elnök és Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Az ünnepség után a Parlament előtti Duna-szakaszon légi parádét tart a Magyar Honvédség.



Délután hagyományteremtő céllal az Andrássy úton felvonulást is rendeznek.



A nap folyamán átadják a Szent István-rendet, majd a Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetéseket, délután pedig a szokásokhoz híven megrendezik a Szent Jobb-körmenetet. A 20-i ünnepi programokat este "Európa legnagyobb tűzijátékával" zárják a fővárosban. Ennek megtekintésére a fogyatékossággal élők számára a Kossuth Lajos téren az Andrássy Gyula-lovasszobor és a Parlament közötti területet biztosítják.



Emellett országszerte sok településen tartanak ünnepi megemlékezéseket, szentmisét, kenyérünnepet Szent István napja alkalmából. Debrecenben idén is a hagyományos virágkarnevállal ünnepelnek. Szolnokon is lesz légi parádé, továbbá tűzijáték, harcászati bemutató és tiszai hajós, fáklyás felvonulás.

Az ünnep biztonságos lebonyolításáért idén is az operatív törzs felel. A törzs vezetője, Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár korábban elmondta: az augusztus 20-i rendezvények mentesülnek a koronavírus-járvány miatt érvényben lévő korlátozások alól.



A szervezők felhívták a figyelmet: a Szent István-napi rendezvényekhez és a tűzijátékhoz kapcsolódóan Budapesten több helyen lehet megváltozott forgalmi rendre lehet számítani, ezzel kapcsolatban további információk a police.hu, a BKK-oldalakon, valamint a BKK Futár alkalmazásban olvashatók. A programokkal kapcsolatban további információk találhatók a szentistvannap2021.hu oldalon.



Augusztus 20. az egyik legrégibb magyar ünnepnap: Szent István király napja, a magyar államalapítás, az állam ezeréves folytonosságának emléknapja. Egyben az új kenyér ünnepe is.



Az 1990-es első szabad választások után megalakult Országgyűlés 1991. március 5-én a nemzeti ünnepek - március 15., augusztus 20., október 23. - közül Szent István napját nyilvánította hivatalos állami ünneppé. A 2012. január 1-jén hatályba lépett alaptörvény is nemzeti ünnepként, Magyarország hivatalos állami ünnepeként rögzíti augusztus 20-át.