Illegális bevándorlás

Bakondi: idén már hatvanezren próbáltak bejutni Magyarországra

Eddig idén mintegy hatvanezer embert tartóztattak fel, aki illegálisan Magyarország területére akart lépni. Tavaly az azonos időszakban mintegy 19 ezren próbálkoztak - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója szerda reggel az M1 aktuális csatornán.



Bakondi György közölte: ebben az időszakban 560 ember ellen indult büntetőeljárás embercsempészés miatt, míg tavaly ez a szám 220 volt.



"Vagyis még az afgán helyzetet megelőzően jelentős, a tavalyihoz képest erőteljes nyomásnak van kitéve a magyar határ és az azt őrző rendőri és katonai erők" - fogalmazott Bakondi György.



Már most mintegy felerészben afgánok érkeznek, akik nagyobb csoportokban közelítik meg a zöldhatárt - tette hozzá.



Kitért arra is, hogy az olasz partokon mintegy 30 százalékkal nőtt az érkező illegális bevándorlók száma, gyakori, hogy 600-800 ember egyszerre érkezik hajóval.



Kedden "rohamozták meg" a spanyol-marokkói határt mintegy százötvenen - folytatta -, és legalább ötvennek sikerült átjutnia az ottani határszakaszt védő hat méter magas kerítésen.



Hozzátette, a görög szigeteken megállították ugyan a "beáramlást", de a balkáni útvonal "elég telített": a migránsok feltorlódtak például a boszniai-horvát, a szerb-magyar vagy a szerb-magyar-román hármas határon.



Bakondi György a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy az afganisztáni helyzet meglepte a nyugati vezetőket, hiszen a jelentős anyagi forrásokból kiképzett és felszerelt afgán biztonsági erők nem tudtak, illetve nem akartak ellenállni a táliboknak.



"Ez mindenképpen azt jelzi, hogy azok a politikai elgondolások, amelyek a demokrácia afganisztáni bevezetésével, az önvédelmi készség magas szintjével altatták el az európai és az egyesült államokbeli politikai vezetést, nagyon messze voltak a realitástól" - jelentette ki a belbiztonsági főtanácsadó.