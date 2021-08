Koronavírus-járvány

Megkapták a harmadik oltást a jánoshalmi Gondviselés Háza lakói és dolgozói

Hétfőn és kedden megkapták a harmadik védőoltást is az ellátottak és a dolgozók a jánoshalmi Gondviselés Házában, hatvanhét embernek adta be a Pfizer-vakcinát Kishonti Attila, az intézmény orvosa - tájékoztatta a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által fenntartott intézmény vezetője az MTI-t.



Ádám Tamásné elmondta, hogy az első két hullám idején nagyon vigyáztak az előírások betartására, így nem is volt semmi probléma intézményükben. A harmadik hullámban azonban néhány lakó és dolgozó is megfertőződött. Az ellátottak többsége ezért úgy döntött, hogy kéri a harmadik védőoltást is.



A lakók 72 százaléka kapta meg eddig a harmadik Pfizer-vakcinát is - közölte Ádám Tamásné, hozzátéve: akadnak például új beköltözők, akik később vehetik majd fel az újabb oltást. Vannak olyanok is, akiknél még nem telt el az előző oltástól vagy az igazolt Covid-fertőzéstől előírt várakozási idő, de utána ők is élni szeretnének a lehetőséggel - jelezte.



Az első kettő és a most beadott harmadik oltás után sem volt eddig panasz - mondta el Ádám Tamásné. Nagyon fontos a harmadik oltás az idősek számára, akik közül sokan küzdenek keringési, cukor- és mozgásszervi betegséggel - fűzte hozzá.