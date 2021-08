Pegasus-botrány

2255 embert figyeltek meg Magyarországon 2010 óta

1009 üggyel kapcsolatban összesen 2255 célszemély megfigyelésére adott engedélyt a Fővárosi Törvényszék nemzetbiztonsági célú titkos információgyűjtésre - írta Facebook-oldalán Szél Bernadett.



A képviselő közölte, hogy most kapta meg azokat az adatokat, amelyeket a lehallgatásokkal kapcsolatban igényelt. Ezek szerint

-2010 óta összesen 2255 személyt figyeltek meg a hatóságok, 2016-tól növekvő tendencia figyelhető meg a kiadott engedélyek számában.

-A legtöbb embert 2019-ben és 2020-ban figyelték meg bírói engedély alapján: 2019-ben 261 személyt, 2020-ban 310 személyt hallgattak le. Ez egyben azt is jelenti, hogy 2020-ban közel kétszer annyi személyt figyeltek meg bírói engedéllyel, mint 2017-ben.

-A Fővárosi Törvényszék bírái minden egyes előterjesztést jóváhagytak, vagyis egy esetben sem tagadták meg a titkos megfigyelésre irányuló kérelmet.



Szél Bernadett hozzátette, nonszensz, hogy a kormánynak nincs válasza azokra a kérdésekre, amelyek a Pegasus-üggyel kapcsolatban felmerültek. Szerinte még ha nem is a magyar kormány áll a lehallgatások hátterében, hanem külső titkosszolgálati támadás történt, akkor is érthetetlen, hogy miért nem mozgósítják az államapparátust az esetek kivizsgálására.