Beruházás

Idegrendszeri károsodásban érintettek gyógyulását segítő centrum jött létre Pécsen

Az idegrendszeri károsodásban érintett betegek rehabilitációját segítő nemzetközi színvonalú kutatásfejlesztési és szolgáltatási centrumot hozott létre a Pécsi Tudományegyetem (PTE), a Debreceni Egyetem, valamint az Országos Mozgásszervi Intézet Pécsett - tájékoztatta a PTE hétfőn az MTI-t.



A 650 millió forint európai uniós forrásból finanszírozott beruházás záróeseményéről készült közleményben azt írták: a központnak része egy összetett mozgásanalizáló rendszerrel és robotikus eszközökkel felszerelt biomechanikai labor, ahol a kutatási eredmények pontos monitorozása és a korábbinál precízebb betegvizsgálat mellett nyílik lehetőség szélütés miatt bénult emberek mozgatására.



A pénzügyi támogatás lehetőséget nyújt a gerincvelősérülés miatt bénult emberek helyváltoztatását segítő robotikus járógép első hazai klinikai próbájára, továbbá annak az anyagtechnológiai kutatócsoportnak a megalakulására, amely főként háromdimenziós nyomtatásban használható polimerek, fémek mechanikai, strukturális jellemzőinek vizsgálatát végzi, és eredményeik közvetlenül hasznosulnak az orvostechnológiai fejlesztésekben - tették hozzá.



Kitértek rá, ugyancsak e pályázati forrásból telepítettek egy mágneses stimulációs rendszert, hogy behatásmentesen segítsék az agyi funkciók feltérképezését, ezzel az agyműtétek nagy pontosságú kivitelezését, a műtéti biztonság növelését.



A projekt résztvevői beszereztek egy, a gyógyszerrel rohammentessé nem tehető epilepsziás betegek ellátásában nélkülözhetetlen EEG-készüléket is. Az új technológia lényege, hogy koponyaűrön belülre elhelyezett elektródák használatával azonosíthatóvá válhat az epilepsziás rohamot kiváltó fókusz akár olyan betegeknél is, akiknél a koponya mágneses rezonanciavizsgálata nem mutat ki szerkezeti eltérést.



A PTE kiemelte, a Országos Mozgásszervi Intézetben lehetőség nyílt az intézmény saját, stroke-betegeknél használt fizioterápiás robotjának fejlesztésére, továbbá a beszerzett eszközök hozzájárulnak a gerincvelősérültek bénult alsó végtagi izmait hasznos funkcióval ingerelni képes, úgynevezett Funkcionális Elektromos Stimuláció Programjának sikeréhez.



A Debreceni Egyetemen is bővültek a rehabilitációs lehetőség: a felsőoktatási intézmény rehabilitációs eszközparkja járásvizsgáló és izomerőmérő rendszerrel, háromdimenziós nyomtatóval és teljes testszkenner bővült - közölték.



A PTE Dóczi Tamást, Széchenyi-díjas egyetemi tanárt, a projekt szakmai vezetőjét idézve azt írta, "az idegrendszert ért károsodások következtében kialakult fogyatékosság és rokkantság a legnagyobb egészséggazdasági terhet jelenti a társadalom és az érintett családok számára, így rendkívül fontos e betegek minél hatékonyabb és gyorsabb gyógyítása". A professzor hangsúlyozta, ebben komoly előrelépést jelenthet a most befejeződött fejlesztés.