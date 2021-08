Kormány

Felmérés: a Fidesz-szavazók 55 százaléka szerint a népszavazás valóban a gyermekek védelméről szól

Orbán Viktor gyermekvédelminek mondott népszavazási kezdeményezéséről az ellenzéki szavazók nagyobb arányban értesültek, mint a kormánypártiak. 2021.08.09 08:27 ma.hu

A Publicus július végi felméréséből, amelyet a Népszava megbízásából készített, az derül ki, hogy a magyarok csaknem harmada lehetségesnek tartja, hogy valaki azért lesz homoszexuális, mert ilyen tartalommal találkozik. A megkérdezettek 42 százaléka szerint létező veszély, hogy az óvodákban és az iskolákban a többségitől eltérő szexuális irányultságot népszerűsítő propagandát folytatnak az LMBTQ szervezetek.



Orbán Viktor népszavazási kezdeményezéséről a felmérés szerint az ellenzéki szavazók nagyobb arányban értesültek (90 százalék), mint a kormánypártiak (75 százalék). A Fidesz-hívők 55 százaléka szerint a népszavazás valóban a gyermekek védelméről szól, míg az ellenzék elsöprő többsége (87 százalék) szerint ez csupán politikai akció, a választási kampány része. A fideszesek 78, ellenzékiek 27 százaléka venne részt az erről szóló népszavazáson.



A felmérésben a Karácsony Gergely által benyújtott népszavazási kezdeményezésről is megkérdezték a szavazókat. A válaszadók 58 százaléka ellenzi a Fudan beruházást, még ennél is többen (77 százalék) mondanak nemet az autópályák üzemeltetésének magánkézbe adására. Míg a megkérdezettek 58 százaléka támogatja hazánk csatlakozását az Európai Ügyészséghez, 71 százalék helyesli az álláskeresési támogatás idejének 3 hónapról 9 hónapra emelését, s még ennél is többen 82 százalékuk biztosítana ingyenes antigéntesztet a hatvan év felettieknek.