Koronavírus-járvány

Szlávik a kínai oltás mellett is kiáll

Magyarország jól, gyorsan és hatékonyan reagált, amikor elérhetővé váltak a vakcinák. Kínából is érkezett segítség, ráadásul nem kis adagban, aminek köszönhetően sok emberi életet menthettek meg.



Eleinte többen is kritikát fogalmaztak meg a Sinopharm vakcinájával kapcsolatban, majd Európában is bebizonyosodott, hogy a kínai gyártmány is kiváló védelmet nyújt. Ennek ellenére még mindig vannak negatív hangok, többek között Magyarországon is.



Szlávik a Mandiner című lapnak adott interjút, amiben kitértek a kínai vakcinára, amit a védelmébe is vett a szakember. „Egyetért azzal, hogy a Sinopharmmal oltottak nem védettek?” – hangzott el a kérdés az interjúban.



„Nem” – kezdte határozott válaszát. „A kezdetektől fogva úgy gondolom, hogy minden Magyarországon törzskönyvezett vakcina megvéd minket a súlyos betegségtől” – folytatta Szlávik.



Szlávik szerint elég csak megnézni azokat az országokat, ahol csak kínai oltással oltották az embereket. „Ha körbenézünk a világban, láthatjuk, hogy azokban az országokban sem emelkedett az esetszám az idősek körében, ahol csak kínai oltással oltottak.”