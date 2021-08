Illegális bevándorlás

Bakondi: idén már több mint 54 ezer embert fogtak el a határon

Az idén eddig már több mint 54 ezer embert fogtak el a határon, és több mint ötszáz embercsempész ellen indult eljárás - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna szerda reggeli műsorában.



Bakondi György hozzátette: ez jelentős növekedés, az előző év azonos időszakában 17 ezer illegális bevándorlót tartóztattak fel, és csak kétszáz embercsempész ellen indult eljárás. Ez is mutatja, hogy "az embercsempészet egy virágzó üzletág" - fogalmazott -, és továbbra is nagy csoportok tudják megfizetni ezeket a szolgáltatásokat.



Olaszországban is nagy a migrációs nyomás - folytatta -, az pedig újdonság, hogy megtelt migránsokkal a belarusz-litván határszakasz. Hozzátette: Ylva Johansson, az Európai Bizottság belügyi biztosa is ellátogatott Litvániába, és a szokásostól eltérően a határok őrzésére, a belépés előtti ellenőrzésre ösztönözte az országokat.