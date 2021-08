Közlekedés

Gyermekvasutasok is szolgálatban lesznek a balatonfenyvesi kisvasúton

Augusztus végéig gyermekvasutasok is szolgálatot teljesítenek a balatonfenyvesi kisvasúton, az ifjú vasutasokkal szombaton és vasárnap találkozhatnak a kisvonatok utasai - közölte a MÁV Zrt. vasárnap az MTI-vel.



Azt írták, a Széchenyi-hegyi Gyermekvasúton szolgáló vasutasok első alkalommal érkeztek vendégszolgálatra a balatoni kisvasútra; a csisztai és a somogyszentpáli vonalon közlekedő vonatokon jegyet adnak el helyi felnőtt vasutasokkal közösen. A kiválasztott gyermekvasutasok a balatonfenyvesi hétvége egyik napját szolgálattal, másik napját szabadidős programokkal töltik, így minden nyári szombaton és vasárnap 5-5 kisvasutas fogadja az utasokat.



Felidézték: több évtizedes hagyománya van a csereszolgálatoknak. Nyaranta több németországi (Berlin, Drezda, Cottbus, Lipcse) és a moszkvai gyermekvasútra is járnak szolgálattal egybekötött csereüdülésre a budapesti kisvasutasok, de van partnerkapcsolat a GYSEV nagycenki Széchenyi Múzeumvasútjával is, és ugyanígy a fővárosba is rendszeresen érkeznek vendégszolgálatra más kisvasutasokról gyerekek.



A balatonfenyvesi kisvasút történetében azonban ez az első alkalom, hogy vendégül látják ifjú budapesti kollégáikat - írták. Hozzátették, az 1950-től eredetileg gazdasági vasútnak épült vonalon mára a személyszállítás az egyeduralkodó: nyáron jelentős a balatoni kirándulóforgalom, de a somogyszentpáliaknak és imremajoriaknak a közösségi közlekedést is ezek a kisvonatok jelentik.



Az idei nyár nagy szenzációja, hogy két évtizedes forgalomszünetelés után július 1-jétől ismét járnak a vonatok a csisztai vonalon is, így Csisztafürdő lényegesen gyorsabban elérhető a Balaton-partról, mint közúton.



Évről évre népszerűbb a keskeny nyomtávú vonal: 2018-ban 42 ezren, 2019-ben 46 ezren, 2020-ban a járvány ellenére mintegy 45 ezren utaztak. Idén nyáron júliusban már több olyan üzemnap volt, amikor ezren is a kisvonatozást választották - ismertették.



Közölték azt is, hogy a járatokon regionális tarifa van érvényben, ezért az országos árakhoz képest 25 százalékkal olcsóbban lehet jegyet váltani. Online, az Elvira menetrendi keresővel vagy a MÁV-applikációval 10 százalékos, automatáknál vásárolt jeggyel pedig 5 százalékos további kedvezményben részesülnek az utasok. A tavaly bevezetett Balaton24 és Balaton72, illetve az idén új Balaton24/72 Duo napijegyekkel is lehet utazni a kisvasúton.



Megjegyezték: a csisztai vonalon a fürdő nyitvatartásához igazodva járnak a vonatok: Balatonfenyvesről 8.50 és 18.50 között, Csisztafürdőről 9.35 és 19.35 között kétóránként indulnak.



A somogyszentpáli vonalon hajnaltól estig ugyancsak hat vonatpár közlekedik, kiszolgálva ezzel a munkába és az iskolába járást is.