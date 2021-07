Gazdaság

ITM: sosem látott csúcson a foglalkoztatás, de folytatódik a munkahelyteremtés

Sosem látott csúcson van a foglalkoztatás, de folytatódik a munkahelyteremtés - áll az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) szombati, az MTI-hez eljuttatott közleményében.



A Vállalkozások munkaerő-támogatása programmal már több mint 20 ezer regisztrált álláskereső elhelyezkedését segítheti a kormány - közölte Bodó Sándor.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára közölte: az eddig kért összesen több mint 10 milliárd forint támogatásból közel 8,5 milliárdot mostanra meg is ítéltek a cégeknek. Majdnem minden második igénylés a feltételek könnyítése óta, az elmúlt két hónapban érkezett be.



A kormány június elsejétől terjesztette ki szélesebb körre a munkaerő-támogatás programját. A tavaly októberben elindított program eredetileg a 25 év alattiak és az alacsony képzettségűek felvételére ösztönözte a munkaadókat. A nyár elejétől már minden, legalább egy hónapja regisztrált álláskereső elhelyezkedéséhez igényelhető az állami hozzájárulás.



A támogatás mértéke teljes munkaidős foglalkoztatás esetén havonta a bérköltség - vagyis a bruttó munkabér és szociális hozzájárulási adó - fele, de legfeljebb 100 ezer forint lehet. A munkaadók a korábbi öt hónap helyett fél éven át kaphatnak így összesen akár 600 ezer forintot egy új dolgozó felvétele után.



A programban a legtöbb álláskereső foglalkoztatásához Hajdú-Bihar, Borsod-Abaúj-Zemplén és Bács-Kiskun megyékben kértek támogatást. A gazdasági ágak közül pedig a kereskedelem, gépjárműjavítás, az építőipar és a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás a legnépszerűbbek. A Vállalkozások munkaerő támogatására folyamatosan lehet jelentkezni a helyileg illetékes járási hivatalok foglalkoztatási osztályainál. A részletes feltételek és dokumentáció a munka.hu honlapon érhető el.



"A legfrissebb adatok szerint a 4,7 milliót közelíti a magyar munkavállalók száma, a hazai elsődleges munkaerőpiacon foglalkoztatottaké pedig 4 millió 450 ezer fölé emelkedett. A rendszerváltoztatás óta nem dolgoztak ilyen sokan Magyarországon, ami a foglalkoztatáspolitikai intézkedések eredményességét mutatja. Ahogy 2010 óta mondjuk, a magyar emberek nem segélyből, hanem munkából szeretnének megélni. A kormány ennek megfelelően a válsághelyzetben kiemelten kezelte, és a gazdaság újraindítása során is legfontosabb feladatának tartja a munkahelyek megőrzését, újak teremtését" - közölte Bodó Sándor.