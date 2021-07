Belpolitika

Elindult a jelöltek nyilvántartásba vétele az ellenzéki előválasztásra

Elindult hétfőn az ellenzéki előválasztás nyilvántartásba vételi szakasza: a folyamatot felügyelő országos előválasztási bizottság e-mailen várja az előválasztáson indulni kívánó miniszterelnök-jelöltek, egyéni képviselőjelöltek és jelölőszervezetek jelentkezését - közölte a megmérettetést szervező hat ellenzéki párt az MTI-vel.



A DK, a Jobbik, az LMP, a Momentum, az MSZP és a Párbeszéd közleménye szerint a jelentkezes@elovalasztas2021.hu e-mail címen lehet jelezni az indulási szándékot.



A pártok azt is közölték, az országos előválasztási iroda munkatársai a beérkező kérelmeket formai vizsgálat után terjesztik az előválasztási bizottság ülésére, hiányos kérelem esetén hiánypótlásra szólítják fel a kérelmezőket.



A szükséges dokumentumokat az előválasztás honlapján, a Regisztráció menüpont alatt találják meg az érdeklődők, ahol a nyilvántartásba vételi eljárásról is részletes leírást olvashatnak - áll a közleményben.



Az előválasztási bizottság a https://www.facebook.com/elovalasztashivatalos2021/ oldalon valamennyi, közérdeklődésre számot adó döntéséről tájékoztatást fog adni a sajtó, az érintettek és az érdeklődők számára is, beleértve a következő napokban nyilvántartásba vett kérelmezőket, a közeljövőben a szükséges ajánlásokat összegyűjtő és a jelöltek választási indulását engedélyező határozatokat, illetve a választás eredményét is - közölték.



Az elovalasztas2021.hu-n azt írták: a jelöltek augusztus 15-én éjfélig jelentkezhetnek.



Az ajánlásokat augusztus 23. és szeptember 6. között lehet gyűjteni, országgyűlési képviselőjelöltségre pályázók esetén 400, miniszterelnök-jelöltségre aspirálók esetén 20 ezer aláírás összegyűjtése szükséges.



Az előválasztás első fordulója szeptember 18. és szeptember 26. között, a második forduló október 4. és október 10. között lesz.