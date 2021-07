Koronavírus-járvány

Nincs újabb áldozata a járványnak, 161 új fertőzöttet regisztráltak Magyarországon

Nincs újabb halálos áldozata a koronavírus-járványnak, de újabb 161 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a hétvégi összesített adatokat koronavirus.gov.hu hétfőn, kiemelve: eddig 5 596 543 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 374 864-en már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 809 262-re nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma, az elhunytak száma változatlanul 30 020, és 745 848 ember tekinthető gyógyultnak.



Kórházban 55 koronavírusos beteget ápolnak, közülük kilencen vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma pedig 33 394-re csökkent.



Hatósági házi karanténban 1 517-en vannak, a mintavételek száma 6 303 940.



Közölték: a teljes átoltottságot tekintve Magyarország továbbra is az elsők között van az Európai Unióban (EU), így járványügyi szempontból az egyik legbiztonságosabb ország. Az új, agresszív delta vírusmutáns azonban több európai országban erősen terjed, ezért azt kérik: aki még nem oltatta be magát, tegye meg.



Kiemelték: az operatív törzs - a megelőzés érdekében - Európában elsőként augusztus 1-jétől lehetővé teszi a harmadik oltást mindenkinek. A még be nem oltott időseket személyesen is fel fogják keresni háziorvosok vagy orvostanhallgatók. Az oltás beadása megtörténhet a háziorvosi rendelőben vagy az idős ember otthonában is.



Oltásra továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval pedig interneten is foglalhatók időpontok az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.



Az érvényes regisztrációval rendelkezők - köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-vakcina is elérhető - írták.



Kitértek arra is, hogy Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a határ mentén élők számára is.



Emlékeztetnek arra is, hogy elérhető az uniós oltási igazolás az EU-n belüli utazásokhoz. Azok az állampolgárok, akik unión belüli utazást terveznek, digitálisan letölthetik az uniós Covid-igazolást az EESZT lakossági portáljára belépve. Felhívják a figyelmet, hogy ez az igazolás nem minősül úti okmánynak és hivatalból nem küldik ki.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 491) Pest megyében (112 237) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 755), Győr-Moson-Sopron (44 493) és Hajdú-Bihar megye (42 635). A fertőzésben legkevésbé érintett megye továbbra is Tolna, 17 792 fertőzöttel.

Forrás: koronavirus.gov.hu