Koronavírus-járvány

Meghalt egy beteg, 71-gyel nőtt a fertőzöttek száma Magyarországon

Egy beteg meghalt és újabb 71 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírus-fertőzést - közölte a koronavirus.gov.hu csütörtökön, kiemelve: eddig 5 583 815 embert oltottak be Magyarországon, közülük 5 344 123-an már a második adag vakcinát is megkapták.



A kormányzati portálon azt írták: 809 016-ra nőtt a Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak száma 30 020, és 744 714 ember tekinthető gyógyultnak.



Kórházban 62 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 10-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 34 282-re csökkent.



Hatósági házi karanténban 1384-en vannak, a mintavételek száma 6 274 804.



Azt írták: Magyarország a teljes átoltottságot tekintve második az Európai Unióban, így járványügyi szempontból hazánk továbbra is az egyik legbiztonságosabb ország.



A delta vírusmutáns azonban több európai országban egyre több megbetegedést okoz, ezért azt kérik, hogy aki még nem oltatta be magát, az tegye meg. A kormányzati portál emlékeztetett: a megelőzés érdekében az operatív törzs újabb intézkedéseket hozott, így Európában elsőként lehetővé tették a harmadik oltás felvételét mindenkinek augusztus 1-től.



Az átoltottság növelése érdekében a még be nem oltott időseket személyesen is felkeresik, az iskolakezdés előtt pedig minden oktatási intézményben elérhető lesz az oltás.



Az oltásra továbbra is folyamatosan lehet regisztrálni a www.vakcinainfo.gov.hu honlapon, az érvényes regisztrációval rendelkezők pedig interneten is foglalhatnak időpontot az oltásra a www.eeszt.gov.hu honlapon.

A közlemény szerint az érvényes regisztrációval rendelkezők - köztük az érvényesen regisztrált Magyarországon élő külföldiek és külhoni magyar állampolgárok is - automatikusan tudnak az interneten időpontot foglalni az oltásra. Az internetes időpontfoglalóban országosan Pfizer-, Sinopharm- és korlátozott mennyiségben még Szputnyik oltás foglalható. Egyes oltópontokon Janssen- és Moderna-oltás is elérhető. Bővebben >>>



Mint írták, Magyarország megnyitotta az oltás lehetőségét a határok mentén élőknek is, ezzel tovább növelve a járvány elleni védettségét. A Kárpátalján élők bizonyos határátkelőknél kihelyezett oltópontokon, a többi szomszédos országból - Romániából, Horvátországból, Szlovéniából, Szlovákiából, Ausztriából - érkezők pedig az e célra kijelölt kórházak oltópontjain kaphatják meg az oltást.



Felhívták a figyelmet arra, hogy akik Magyarországon szeretnék beoltatni magukat, mindenképpen hozzák magukkal útlevelüket, személyi irataikat és a lakcímüket igazoló közokiratot.



Kitértek arra is, hogy az uniós oltási igazolás már elérhető az EU-n belüli utazásokhoz. Azoknak az állampolgároknak, akik unión belüli utazást terveznek, javasolják, hogy digitálisan töltsék le vagy az EESZT lakossági portáljára belépve nyomtassák ki az uniós Covid-igazolást. Ehhez oktatófilmet is találnak a honlapon.



Az igazolás nem minősül úti okmánynak, nem állítják ki és nem küldik meg hivatalból - hívják fel a figyelmet.



Az oldal térképe szerint eddig Budapesten (144 395) és Pest megyében (112 202) regisztrálták a legtöbb fertőzöttet. Ezt követi Borsod-Abaúj-Zemplén (46 727), Győr-Moson-Sopron (44 477) és Hajdú-Bihar megye (42 629). A fertőzésben legkevésbé érintett megye Tolna (17 790).