Gyermekvédelmi népszavazás

A kormány már be is nyújtotta a népszavazási kérdéseket az NVB-hez

A kormány benyújtotta a gyermekvédelmi népszavazás kérdéseit a Nemzeti Választási Bizottsághoz (NVB).



Orbán Viktor miniszterelnök szerdán jelentette be a közösségi oldalán, hogy a kormány gyermekvédelmi népszavazást kezdeményez öt kérdésben.



A Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu-n az NVB-hez 2021-ben benyújtott országos népszavazási kezdeményezések között szerda délután már meg is jelentek a kormány által benyújtott kérdések.



Ezek így szólnak: "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek a nem megváltoztatását bemutató médiatartalmakat jelenítsenek meg?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek fejlődésüket befolyásoló szexuális médiatartalmakat korlátozás nélkül mutassanak be?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára is elérhetőek legyenek nemátalakító kezelések?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekek számára nemi átalakító kezeléseket népszerűsítsenek?", "Támogatja-e Ön, hogy kiskorú gyermekeknek köznevelési intézményben a szülő hozzájárulása nélkül szexuális irányultságokat bemutató foglalkozást tartsanak?"



Az NVB-nek a szerdai benyújtástól számítva 60 napja van arra, hogy döntsön a kérdés hitelesítéséről. Az NVB akkor hitelesíti a kérdést, ha az Országgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésről van szó, és ha nem ütközik tiltott tárgykörbe - például a költségvetés vagy nemzetközi szerződések ilyen tárgykört jelentenének -, továbbá, ha egyértelmű a kérdés megfogalmazása. Az NVB határozata ellen 15 napon belül lehet jogorvoslatot benyújtani a Kúriához, amelynek 90 napja van arra, hogy jogerősen eldöntse, a népszavazásra feltenni kívánt kérdés hitelesíthető-e.