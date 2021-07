Botrány

Pintér: a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok nem folytatnak illegális megfigyelést

2010. május 29. óta a magyar nemzetbiztonsági szolgálatok illegális megfigyelést nem folytattak és nem folytatnak - jelentette ki a belügyminiszter Szél Bernadett független országgyűlési képviselőnek írt, hétfőn az MTI-hez is eljuttatott válaszában.



Pintér Sándor hozzátette: ezt a lefolytatott ellenőrzések eredményei is alátámasztják.



A belügyminiszter azt írta: a független képviselő konkrét kérdéseit kész megválaszolni az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának zárt ülésén.



Szél Bernadett "Ki vásárolta meg az izraeli kémszoftvert, és mely belügyi, vagy nemzetbiztonsági szervek vettek részt az illegális megfigyelésekben?" címmel nyújtotta be írásbeli kérdését a belügyminiszternek.



Erre válaszul Pintér Sándor kiemelte: "Magyarország demokratikus jogállam, s mint ilyen, minden személy esetében minden időben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járt és jár el". Magyarországon a leplezett eszközök alkalmazására feljogosított állami szerveket kormányzati és kormányzattól független intézmények rendszeresen ellenőrzik - szögezte le a belügyminiszter.