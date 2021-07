Koronavírus-járvány

Kormányszóvivő: Magyarország a legbiztonságosabb Európában

Magyarország egyelőre a béke szigete a többi európai országhoz hasonlítva, a legbiztonságosabb európai ország, hiszen Málta után itt a legmagasabb a koronavírus ellen kétszer beoltottak, a teljes védettséggel rendelkezők aránya - mondta a kormányszóvivő a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában hétfőn.



Szentkirályi Alexandra kijelentette: "bárkit és bármikor be tudunk oltani, onnantól kezdve, hogy kéri az oltást". Ugyanakkor - mint mondta - "nem dőlhetünk hátra", mert itt van a minden eddiginél agresszívebb delta variáns és fel kell készülni arra, ha Magyarországra is megérkezik a negyedik hullám.



A nyáron csak azoknak érdemes külföldre utazniuk, akik már mind a két oltást megkapták - hívta fel a figyelmet.



Közölte: a kormány mindent mindet megtesz annak érdekében, hogy növelje a beoltottak számát. Ennek érdekében három döntés született a múlt héten: lehetővé teszik a harmadik oltást augusztus elsejétől, az egészségügyi dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni oltás, valamint további lépéseket tesz a kormány azért, hogy a 60 év felettieknél, valamint a 12-16 év közöttieknél tovább növeljék az oltottak számát - mondta el a kormányszóvivő.



Szentkirályi Alexandra kijelentette: minden Magyarországon kapható vakcina hatékony és biztonságos.



Az Európai Bizottság Fit for 55 elnevezésű, a többi között az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentését célzó javaslatcsomagjával kapcsolatban arról beszélt: a kormány elkötelezett abban, hogy "egy zöldebb környezetet hagyjunk az utánunk következő generációra, viszont biztosan nem tehetjük úgy, hogy mindenféle adókat vetünk ki és az embereket sarcoljuk meg".