Koronavírus-járvány

Kásler Miklós szerint más típusú vakcina legyen a harmadik oltás - videó

Más típusú vakcina legyen a harmadik oltás, mint az első kettő - ezt fogja javasolni az emberi erőforrások minisztere az oltóorvosoknak. Erről Kásler Miklós beszélt a Hírt Tv műsorában. Az Egészségügyi Világszervezet szerint ugyanakkor nincs kellő mennyiségű adat, és a vakcinák keverése veszélyes lehet.

Magyarország - Európában elsőként - lehetővé teszi a harmadik oltás beadatását ingyen, önkéntes alapon - mondta a Miniszterelnökség közigazgatásért felelős államtitkára, az országos oltási munkacsoport vezetője a közmédiának vasárnap Balatonmáriafürdőn.



György István hangsúlyozta, járványügyi szempontból Európa egyik legbiztonságosabb országa ma Magyarország, ez annak köszönhető, hogy mindkét oltás beadásában a második, de világviszonylatban is előkelő helyen áll.



A felnőtt lakosság 55 százaléka kapta meg eddig mindkét oltást, az idős korosztálynak pedig mindössze 18 százaléka nem oltatta be magát az első vakcinával sem - ismertette.



Elmondta, hogy Belgiumban több mint négyszeresére nőtt a fertőzések száma az utóbbi hetekben, és Ausztriában, Hollandiában is már kétszeres sebességgel terjed delta variáns. Ezért teszik lehetővé Magyarországon a harmadik oltást, ami pluszvédettséget jelenthet.



Kifejtette: a harmadik oltást négy hónappal a második oltás után javasolják beadni, de orvosi, háziorvosi ajánlásra ettől el lehet térni, hamarabb is meg lehet kapni. Elsősorban az időskorúaknak és a járványügyi szempontból veszélyeztetetteknek javasolják. Az orvosi-szakmai kérdés, hogy milyen vakcinával oltsanak.



A harmadik oltást "főszabályként" azokon a helyeken lehet beadatni, ahol az első két oltás történt, vagyis a háziorvosnál és oltópontokon - közölte.

Kiemelte, hogy a legveszélyeztetettebbek a vírus terjedése szempontjából azok, akik még nincsenek oltva, ezért törekedni fognak arra, hogy őket is rávegyék az oltásra. A 60 éven felülieket külön megkeresik. "Kérem ezt ne vegyék zaklatásnak, hiszen ez az egész magyar társadalom érdeke" - mondta az államtitkár.



A gyerekek beoltására is külön akciókat szerveznek. A cél, hogy a 12-15 és a 16-18 évesek közül minél többen megkapják az oltást. Az iskolakezdés előtti két nap mellett szeptember 30-án és 31-én is szerveznek nekik az iskolákban oltási akciókat - tudatta György István.



Tájékoztatása szerint a harmadik oltásnál az egészségügyi dolgozóknak nincs elsőbbségük, de azt szeretnék, hogy közülük is minél többen megkapják a harmadik adag vakcinát.



Beszámolt arról is: az operatív törzs javaslata alapján döntött úgy a kormány, az egészségügyi dolgozóknak meg kell kapniuk az első két oltást, csak így végezhetnek a továbbiakban "aktív feladatellátást".



Külön kategóriát jelentenek azok az egészségügyi dolgozók, akiknek valamiért nem javasolt az oltás felvétele. Nekik ezt két külön orvosi véleménnyel kell igazolniuk, és a kórházigazgató dönti el, engedélyezi-e a további munkájukat. Ez attól is függ, milyen munkakörben dolgoznak - válaszolta az államtitkár az MTI kérdésére.



György István hangsúlyozta: elegendő oltóanyag áll rendelkezésre. Mindenkit arra szeretne biztatni - mondta -, hogy oltassa be magát, hiszen nem a bezárások és korlátozások jelentik a járványban az igazi védettséget, hanem ha az átoltottság minél magasabb szintet ér el.