Közlekedés

Vitézy Dávid: a Nyugati pályaudvart vasárnap visszaadják a forgalomnak

A csarnokot az utazók a nyár végén vehetik birtokba sokkal színvonalasabb környezettel és új utastájékoztatási rendszerrel. 2021.07.16 14:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy hónapos felújítási munkák után, vasárnaptól újra fogad vonatokat a Nyugati pályaudvar - közölte a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója a munkálatok helyszínén megtartott sajtótájékoztatón pénteken.



Vitézy Dávid kifejtette: az elmúlt egy hónapban a pályaudvar átfogó karbantartási munkákon esett át a pályák állapotának javítása, a biztonsági berendezések, távközlési és áramellátási rendszerek korszerűsítése, összességében a pontosabb, megbízhatóbb működés érdekében.



A csarnokot az utazók a nyár végén vehetik birtokba sokkal színvonalasabb környezettel és új utastájékoztatási rendszerrel - tette hozzá.



A vezérigazgató megjegyezte, a pályaudvart tovább kell fejleszteni, hiszen Budapest környékén óriási igény van arra, hogy többen közlekedjenek vonattal. Modellezésük szerint a napi 50 ezres utasszám 20 év alatt 100 ezerre nőhet, az évi 18 milliós utasszám megközelítheti a 40 milliót a következő évtizedekben.



A kapacitások bővítése és a növekvő igények kiszolgálása érdekében a kormány megbízásából a BFK a MÁV-val együtt még az idén kiírja azt a nemzetközi tervpályázatot, amely a 2030-as Nyugati pályaudvart "megálmodja" - jelentette be Vitézy Dávid.



Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója ismertette: több mint 16 ezer négyzetméternyi területen új burkolatot tettek le, 3 kilométeren kicserélték a síneket, 5 kilométeren a felsővezetéket. A fejlesztés keretében egy olyan szolgáltatást is kidolgoztak, amely a pályaudvar területén a vakok és gyengén látók közlekedését segíti.



A vezérigazgató arról is beszélt, hogy folyamatosan érkeznek az emeletes KISS vonatok, év végére már 19 darab ilyen jármű áll az utasok rendelkezésére.



Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő azt mondta, a megújult közlekedési csomópontok előcsalják azokat az emlékeket, amikor szabadon lehetett utazni és arra ösztönzik az embereket, hogy útra keljenek és bejárják "ezt a csodálatos országot".



A kormány célja - a gazdaság újraindítása, a munkahelyek megtartása és újak teremtése mellett - a közszolgáltatások színvonalának javítása - jelentette ki a kormányszóvivő. Hozzátette: a naponta átlagosan 500-nál több vonatot fogadó Nyugati pályaudvar esztétikai és infrastrukturális felújítását ezért is tartja fontosnak.



Arra is kitért, hogy Málta után Magyarországon oltották be másodszor is a legtöbb embert, ami hozzájárul ahhoz, hogy az ország megtarthassa a nemrég visszanyert szabadságát. Magyarország Európa legbiztonságosabb országai közé tartozik, újra tud indulni az ország, a gazdaság és a turizmus - hangsúlyozta.